Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Компании смогут в шесть раз сократить затраты на внедрение ИИ в бизнес-коммуникации

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила новую линейку продуктов для коммуникаций с искусственным интеллектом. Решения предназначены для организаций со строгими требованиями к хранению и обработке данных. В линейку входит программно-аппаратный комплекс (ПАК) и ИИ-коннектор, который позволяет установить любую ИИ-модель на собственном сервере. Благодаря предложенным форматам компании смогут тратить на коммуникационные платформы с ИИ в шесть раз меньше, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Новые решения предназначены для заказчиков, которые предпочитают хранить всю информацию на собственных серверах: госструктур, банков, субъектов КИИ и других организаций, где важна работа с чувствительными данными. Вне зависимости от выбранного способа инсталляции, компании смогут получать автоматически сгенерированные расшифровки и резюме встреч.

Компании, которым нужно с нуля оснастить свои офисы платформой для коммуникаций с ИИ, сохраняя при этом все данные в собственном контуре, смогут установить программно-аппаратные комплексы (ПАК) со встроенной ИИ-моделью.

Заказчики, у которых уже есть серверные мощности для развертывания ИИ, смогут дополнительно снизить стоимость, отказавшись от приобретения ПАК. В этом случае любую ИИ-модель можно будет интегрировать с серверной версией «МТС Линк» с помощью специального ИИ-коннектора.

При выборе любого из двух вариантов развертывания все данные будут оставаться в контуре компании. Благодаря гибкому подходу стоимость решения удалось снизить в шесть раз по сравнению с опциями, которые ранее предлагались для реализации сценария «ИИ на собственном сервере».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Компаниям, у которых нет необходимости разворачивать ИИ-модель на собственном сервере, «МТС Линк» дополнительно предложит гибридный формат. Коммуникационная платформа будет развернута в контуре компании, а ИИ-функции будут выполняться в облаке. Таким образом, основной массив коммуникаций будет обрабатываться на собственных серверах, но ИИ-расшифровка и саммаризация встреч будет проводиться на российском облачном сервере MWS GPT (входит в структуру ПАО МТС). Такой подход позволяет максимально оптимизировать стоимость: она будет зависеть от интенсивности использования ИИ-функций. Например, если компания применяет их для 10 часовых встреч в день, стоимость подписки не превысит 300 тыс. руб. в год.

«Запрос государственного, финансового сектора и субъектов КИИ на применение ИИ в коммуникациях очень высок. При этом на первом месте для таких организаций остается информационная безопасность и строгое соответствие политикам хранения и обработки данных. Раньше, чтобы развернуть ИИ-модель в собственном контуре, требовались значительные финансовые вложения. Благодаря нашей новой линейке продуктов каждая организация сможет получить доступ к расшифровке и саммаризации встреч по приемлемой стоимости, которая будет зависеть от возможностей и индивидуальных потребностей заказчика», — сказал руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

Также «МТС Линк» совместно с командой MWS AI создает индивидуальные ИИ-решения для пользователей серверного программного обеспечения. Заказчики могут добавлять в свои коммуникации функции на основе технологии дипфейк, в том числе цифровые аватары, и реализовать другие свои идеи по запросу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Китайский суд запретил увольнять ИТ-шника ради замены его нейросетями

Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству

Кого ты породил, тот тебя и убьет. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, чтобы заменить их нейросетями, которые они и обучили

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще