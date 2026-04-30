Платформа RITM³ получила обновление с расширенной аналитикой и новыми инструментами для работы с транспортными данными

Компания Simetra представила обновленную версию цифровой платформы для транспортного планирования RITM³. Изменения направлены на повышение удобства работы пользователей за счет улучшения пользовательских интерфейсов, внедрения интеллектуальных механизмов работы с моделями и расширения аналитических возможностей, включая инструменты для анализа дорожно-транспортных происшествий, работы камер и светофоров. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

В рамках релиза платформа RITM³ получила около 100 обновлений, которые затрагивают ключевые модули и включают как функциональные улучшения, так и ряд точечных доработок, повышающих точность данных и удобство ежедневной работы специалистов.

В модуле «Цифровой двойник» появилась экспериментальная функция автоматического формирования транспортной модели. Система самостоятельно собирает транспортные районы на основе данных о населении и рабочих местах, что позволяет быстро создавать черновые модели без необходимости ручной работы. Также упрощен механизм удаления объектов с карты и увеличен лимит длины формул для выполнения сложных расчетов. Дополнительно улучшена валидация данных: система проверяет дубли номеров остановок и корректнее отображает направления движения.

Для поддержки актуальной версии модели и более быстрой работы системы в модуль «Транспортное прогнозирование и моделирование» добавлена автоматическая очистка неактуальных черновиков. Модуль «Технические средства организации дорожного движения» получил расширенные возможности работы с нормативно-справочной информацией: теперь система напрямую обращается к справочникам для подбора типовых решений и ведения учета установленного оборудования. Кроме того, повышена точность размещения объектов: для дорожных знаков и светофоров доступна настройка угла поворота (азимут) и положения, что важно при работе с цифровыми двойниками.

Платформа RITM³ также получила более широкие возможности для аналитики: например, модуль «Администрирование транспортных правонарушений» теперь поддерживает новую отчетность по нарушениям правил дорожного движения с расширенными возможностями фильтрации, включая выбор данных за год. В модуле «Управление движением общественного транспорта» появилась возможность выгрузки детализированной аналитики по отдельным маршрутам. Это позволит точнее выявлять узкие места и оптимизировать работу транспортной сети.

Модуль контроля эффективности стал поддерживать гибкое формирование слоев с привязкой к данным профильных подсистем (таких как АСУДД, детектирования ЧСиВС и др.). Ключевые настраиваемые параметры слоя включают выбор источника данных, установку наименования и иконки для отображения объектов на карте, определение набора колонок для вывода в реестр, настройку подписей, фильтры, а также гибкую кастомизацию визуальных свойств (внешний вид иконок, параметры обводки и заливки, радиус, цветовое оформление и настройку содержимого всплывающих окон).

Дополнительно в системе повысили уровень безопасности – реализовано уведомление о смене пароля, что позволяет пользователям оперативно реагировать на возможные попытки несанкционированного доступа.

«Обновление RITM³ направлено на повышение качества пользовательского опыта и расширение аналитических возможностей платформы. Особое внимание было уделено автоматизации рутинных операций, повышению точности данных и развитию инструментов, которые позволяют специалистам быстрее принимать обоснованные решения в области управления транспортной системой», — сказал Андрей Прохоров, технический директор Simetra.