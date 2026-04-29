Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

«Навикон» автоматизирует планирование ФОТ

Системный интегратор и разработчик «Навикон» выводит на рынок решение для управления расходами на фонд оплату труда (ФОТ). Продукт позволяет точно планировать расходы вплоть до штатной единицы, включая учет затрат на обучение, корпоративные мероприятия и другие статьи, не привязанные к окладу. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

ФОТ растет: по данным экспертов, в 2025 г. доля расходов на персонал в общей структуре затрат компаний увеличилась с 20-25 до 30-40% в зависимости от отрасли. В условиях дефицитного рынка компании больше инвестируют в эффективность команд: в обучение и наставничество, развитие, корпоративную среду.

В таких условиях управление ФОТ требует инструмента, который позволит более эффективно справляться с планированием расходов и быстро адаптироваться к изменениям на рынке и в бизнесе. Особенно это актуально в процессе масштабирования и поглощения бизнеса, когда меняется оргструктура, а численность сотрудников растет не плавно, а резко. Таблицы в таком случае не справляются с возросшим объемом данных и их сложностью.

Инструмент для планирования ФОТ от компании «Навикон» является решением, консолидирующим опыт реализации подобных задач и клиентов различных отраслей, и позволяет бизнесу полностью отказаться от ручного труда в управлении ФОТ и централизовать этот процесс. Решение помогает планировать расходы вплоть до штатной единицы, а также те, что не привязаны к окладам: на обучение, корпоративные мероприятия, медобслуживание. Кроме того, решение дает возможность автоматизировать расчеты с сотрудниками по индивидуальным алгоритмам, с учетом коэффициентов начислений (оклад, премия) и разбивкой по категориям (белые воротнички, синие воротнички, аутсорс), учитывая индивидуальный график работы и схему премирования.

Предусмотрены расширенные возможности интеграции решения от «Навикон» с учетной системой заказчика. Благодаря этому можно получать наиболее актуальные и точные данные о сотрудниках и начислениях для формирования сводных отчетов по ФОТ и план-факт анализа. Помимо этого, на основании информации, получаемой в оперативном режиме, заказчики смогут вести учет штатного расписания, планировать изменения в нем (закрытие позиций, перемещения), планировать новые вакансии и рассчитывать плановую численность команды с учетом всех изменений, целей и бизнес-процессов в организации.

Таким образом, внедрение решения планирования ФОТ компании «Навикон» повышает прозрачность планирования, позволяет эффективно управлять данными о сотрудниках и начислениях и полностью исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.

Дарья Кагарлицкая, технический директор «Навикон»: «Автоматизация планирования расходов на оплату труда позволит финансовым директорам видеть полную картину затрат на персонал в режиме реального времени, а HR-директорам – сразу же просчитывать влияние любых орг. изменений на бюджет. Наше решение – это не просто замена электронным таблицам, это переход к управлению расходами на ФОТ как к полноценному финансовому инструменту. Поэтому мы считаем, что оно будет востребовано в любой отрасли – от ритейла до промышленности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

