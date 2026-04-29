Доля российских компаний, использующих Zero Trust, находится в районе 10%

Каждая десятая крупная российская компания применяет элементы концепции нулевого доверия (Zero Trust) в своей инфраструктуре по состоянию на конец I квартала 2026 г. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что концепция нулевого доверия медленно и фрагментарно распространяется в России из-за необходимости глубокой перестройки инфраструктуры и ограниченности ресурсов. Об этом CNews сообщили представители компании «Кросс технолоджис».

Zero Trust, в первую очередь, это стратегический подход, исключающий доступ к системам по умолчанию и заменяющий его динамической проверкой на основе контекста. Для этого требуются не только технологии (MFA, ZTNA, NGFW, XDR), но и глубокая инвентаризация активов, микросегментация и контроль устройств. Успех внедрения зависит от баланса между безопасностью и удобством: система должна быть прозрачной для пользователя, чтобы предотвратить уход в теневое ИТ, и внедряться поэтапно, исходя из приоритетов бизнес-процессов.

На российском рынке концепция пока находится на стадии «раннего принятия». По разным оценкам, элементы этой модели внедрили около 10% компаний. Для большинства это остается «недостижимым идеалом», а реальный фокус смещен на защиту критических узлов: CRM, ERP и ключевых баз данных. Такой поэтапный подход оправдан: полномасштабный переход у крупных игроков может занимать от трех до девяти лет.

Существуют две основные причины медленного распространения концепции нулевого доверия в России, подчеркивают в «Кросс технолоджис». Первая – нехватка человеческих и финансовых ресурсов. Zero Trust требует внедрения дополнительных средств защиты, обучения специалистов, перестройки процессов. Многие компании не готовы инвестировать в этот процесс прямо сейчас и фокусируются на других задачах.

Вторая преграда – сложная, исторически сложившаяся ИТ-среда. Внедрение «нулевого доверия» в legacy-системы - это всегда риск для стабильности бизнес-процессов. Здесь критически важен баланс между безопасностью и удобством. Если ИБ-инструменты станут барьером для работы, сотрудники неизбежно будут пытаться обойти ограничения, используя сторонние небезопасные сервисы для решения задач.

«Zero Trust в России пока на стадии «раннего принятия»: у нас концепцию внедрили около 10% компаний против 70% в США. Однако классическая защита периметра больше не жизнеспособна, границы инфраструктуры стерли совместными усилиями удаленный формат работы, вынос инфраструктуры в облака и доступ подрядчиков. В новой реальности центром безопасности становится не «вход в сеть», а конкретный пользователь и данные как главный актив. Доступ должен подтверждаться непрерывно на всех уровнях – от строгой аутентификации (MFA) до проверок комплаенса модулями NAC и контроля приложений в NGFW», – сказал Егор Норкин, архитектор ИБ компании «Кросс технолоджис».