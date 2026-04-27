Студенты разработали умного помощника для бизнеса на Весенней экономической школе Сбербанка и НИУ ВШЭ

Завершилась Весенняя экономическая школа, организованная Сбербанкомом и НИУ ВШЭ для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Три дня на площадке «СберУниверситета» студенты работали над прикладными задачами на стыке экономики, данных и искусственного интеллекта, а в финале представили экспертам собственные проекты. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Весенняя экономическая школа объединила представителей 40 вузов и 17 регионов России. Среди участников были студенты всех курсов бакалавриата и магистратуры.

Студенты работали в группах, консультировались с экспертами, участвовали в мастер-классе по презентациям и публичным выступлениям, готовили материалы к защите. Завершилась школа экспертной оценкой кейсов, подведением итогов, награждением и общей рефлексией по результатам программы.

Первое место заняла команда, которая предложила copilot-платформу на базе LangFlow для интеграции непосредственно в бизнес-процессы: ассистент работает на основе мультиагентной системы и выстраивает логику через промежуточный граф знаний. Второе место у группы, разработавшей copilot-агента для создания и редактирования workflow с использованием существующих шаблонов и проектирования кастомных сценариев под конкретную задачу. Третье место получила команда, представившая интеллектуального ассистента для декларативного создания и редактирования ИИ-агентов в среде LangFlow на основе естественного языка: система использует агентную логику и кастомный DSL для преобразования абстрактных бизнес-требований в валидные графы данных.

Сергей Рябов старший управляющий директор, директор по ИИ-трансформации Сбербанка: «Ценность искусственного интеллекта для бизнеса заключается не только в самой идее, но и в качестве её инженерной проработки. На Весенней экономической школе участники не просто предлагали концепции ИИ-решений, а проектировали архитектуру системы: определяли ключевые модули, логику их взаимодействия, ограничения платформы, подходы к проверке результата и возможности масштабирования. Именно этот этап отличает профессиональный подход от поверхностных идей: сильный специалист умеет не только видеть потенциал технологии, но и выстраивать реалистичный, логичный и технически обоснованный путь к её внедрению».

Валерия Касамара, руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал»: «На Весенней экономической школе студенты решали сложные междисциплинарные задачи. Они работали над созданием умного помощника и продумывали его внутреннее устройство: как система распознает запрос, выбирает компоненты и как ее можно развивать дальше. Участники трудились в командах и смогли показать свои работы представителям «Сбера». Такой формат дал им не только новые знания, но и возможность сразу применить их в деле — это и есть вход в профессию».

Отдельное внимание в программе было уделено логике создания прикладного ИИ-решения. Участники прошли путь от гипотезы и работы с данными до подготовки прототипа и публичной защиты, что позволило им посмотреть на проект одновременно с исследовательской и продуктовой стороны.



