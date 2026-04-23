«Софтайм» разработали систему экстренного оповещения, которую можно применять на труднодоступных и отдаленных территориях

Система «Добрыня» может работать там, где поблизости нет громкоговорителей и в зонах со слабым покрытием мобильной связи. Высокотехнологичный комплекс радиоэлектронных средств предназначен для мгновенного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Важная особенность – скорость, время доставки сигнала не превышает 4 секунд. Оповещение осуществляется посредством push-уведомлений, которые приходят на мобильные телефоны, сопровождаясь звуковым, световым и вибрационным сигналами. Сообщения система может рассылать абонентам, независимо от оператора связи. Уведомление автоматически получают все телефоны, физически находящиеся в зоне ЧС, независимо от того, какой у них оператор.

«В отличие от SMS, которая отправляется каждому номеру индивидуально, наша push-рассылка может быть отправлена на все устройства, находящиеся в непосредственной близости от зоны оповещения. Сообщение может одновременно приходить на смартфоны большому количеству пользователей, вне зависимости от оператора. Во время катастроф все пытаются звонить и писать, перегружая сеть. SMS могут идти часами. Мы используем отдельный канал сигнализации и не зависим от загруженности голосового трафика или интернета. К тому же в «Добрыню» «зашит» геотаргетинг - вы получите оповещение, только если физически находитесь в зоне ЧС», – сказал Александр Лукьянов, ведущий инженер-исследователь компании «Софтайм»

Система обладает гибкостью развертывания, ее можно применять как в отдаленных районах, так и в больших густонаселенных городах, где уровень шума или крупные закрытые объекты не позволяют услышать сирены оповещения, например, в больших ТРЦ. В отличие от стандартных уличных громкоговорителей, слышимость которых ограничена 5-7 этажами, «Добрыня» использует LTE-сигнал, гарантированно доставляя информацию жителям самых высоких небоскребов.

Комплекс также применим в зонах бедствия, до которых тяжело добраться, например, в зонах подтопления. Сама система компактна, что позволяет размещать ее, например, на автомобилях и даже дронах, что позволяет оперативно информировать людей там, где невозможно установить стационарную систему.

«Добрыня» работает и при отсутствии интернета или разрыве связи с ядром сети, что критически важно при масштабных техногенных или природных катастрофах. Управление комплексом может осуществляться как дистанционно, так и через защищенный проводной канал с пультов управления объектов ГО и ЧС. Особое внимание при разработке уделено информационной безопасности. Для управление системой используется канал с повышенными требованиями к защите, что исключает возможность неправомерной активации сторонними лицами.

Данная технология уникальна. Га данный момент компанией подана заявка на получения патента на изобретение.

Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Apple устранила уязвимость, раскрывавшую сообщения Signal

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще