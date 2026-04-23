«Геоскан» разработал дрон для внутренней инспекции промышленных объектов

В Москве представили прототип беспилотника «Геоскан Пульсар» — дрона для обследования промышленных объектов изнутри. Он собирает фото, видео и трехмерные данные, которые можно использовать для анализа состояния объекта и построения модели. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

«Геоскан Пульсар» можно использовать для обследования рудоспусков, забоев, вентиляционных выработок, трубопроводов, кабельных каналов, коллекторов, технических подполий и резервуаров, а также других труднодоступных инженерных сооружений. В таких условиях дрон позволяет получать данные о состоянии объекта без направления специалистов в опасную зону и без длительной подготовки площадки. Для горной отрасли это, в частности, дает возможность быстрее оценивать состояние рудоспусков и сокращать время простоя.

«Геоскан Пульсар» оснащен системой навигации без спутниковой связи с одновременной локализацией и построением карты (SLAM), а также 3D-лидаром Livox Mid-360. Лидар обеспечивает круговой обзор 360°, дальность работы до 70 м и производительность до 200 тыс. точек в секунду. Точность навигации составляет менее 2 см, время полета — до 15 мин, масса комплекса — менее 1,5 кг.

Дрон выполняет бортовую обработку данных с ИИ и использует систему обхода препятствий. Для работы в замкнутых пространствах со сложной радиообстановкой аппарат можно оснастить проводным телеуправлением. Модульная конструкция также позволяет устанавливать газовый датчик, радиометр-дозиметр и модуль динамика.

Во время полета аппарат собирает облака точек, фото, видео и траекторию полета и строит трехмерную реконструкцию в реальном времени. Эти данные совместимы с BIM-, ГИС- и САПР-средой заказчика и могут обрабатываться в Agisoft Metashape. В экосистему «Геоскан Пульсар» входит и симулятор-тренажер для отработки сценариев применения БАС.

«Геоскан Пульсар» рассчитан на применение в горнодобывающей промышленности, нефтегазовом комплексе, электроэнергетике, химической промышленности, строительстве и спасательных операциях. Кроме шахт и подземных сооружений, его можно использовать на чувствительных объектах, где нужна аккуратная внутренняя инспекция, включая ангары, верфи и объекты культурного наследия.

«Для таких задач важен результат, который заказчик получает после обследования. Геоскан Пульсар должен давать материал для измерений, построения трехмерной модели и анализа состояния объекта с возможностью создать его цифровой двойник. Мы рассчитываем, что аппарат будет востребован там, где осмотр изнутри слишком рискован, сложен или требует остановки работ», — сказал руководитель департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.