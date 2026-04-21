ЕПК использует ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты конфиденциальных данных

Группа компаний «ЕПК», имеющая распределенную ИТ-инфраструктуру в различных регионах России, внедрила продукты экосистемы «СёрчИнформ» для централизованного контроля данных и защиты интеллектуальной собственности. Сейчас в «ЕПК» развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-решение «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ».

Основная задача, которую заказчик ставил при выборе ИБ-решений, – обеспечить одинаковый уровень контроля во всем контуре безопасности, несмотря на географическую распределенность. В частности, защищать критичные данные: стратегические планы развития, данные клиентов и партнеров, а также проектную и производственную документацию.

В результате тестирования систем нескольких производителей заказчик остановился на «СёрчИнформ КИБ». Решение помогает детально расследовать инциденты, имеет широкий функционал и возможность интегрировать модули продукта между собой.

«Для нас как для производственной компании с сильной R&D-составляющей один из ключевых активов – это интеллектуальная собственность. С помощью «СёрчИнформ КИБ» мы успешно решили одну из важнейших задач – научились точно распознавать и контролировать наши самые ценные документы: чертежи, техническую и проектную документацию. Система эффективно анализирует содержимое файлов и не позволяет им покинуть защищенный контур, – сказал Роман Хлудов, директор по информационной безопасности ЕПК. – Также КИБ позволяет нам объективно оценивать эффективность работы сторонних разработчиков и соблюдение ими NDA, что критически важно при защите данных».

Дополнением к DLP-системе для «ЕПК» стал «СёрчИнформ FileAuditor», который отвечает за аудит данных «в состоянии покоя».

«В компании с большим документооборотом, как у нас, всегда есть риск появления неучтенных копий конфиденциальной информации. Удобно, что в FileAuditor реализована функция поиска дубликатов – она помогает нам обнаруживать копии критичных файлов и обеспечивать их хранение строго в отведенных для этого защищенных папках. Это значительно минимизирует поверхность атаки и вероятность утечки КИ. Интеграция двух систем позволяет выстроить эшелонированную защиту и обеспечить полный контроль над жизненным циклом информации», – отметил Роман Хлудов.