Здоровье вместо процедур красоты: 70% пациентов выбирают базовые чекапы после зимы

Обычно окончание зимнего сезона сопровождается снижением иммунитета, нехваткой солнца и так называемой весенней хандрой. Аналитики кошелька «ЮMoney» и сети лабораторий «Инвитро» проанализировали спрос на медицинские услуги, витамины и БАДы с наступлением весны. Выяснилось, что только в марте по сравнению с февралем спрос на услуги медицинских лабораторий вырос на 20%. Как отмечают в Инвитро, более половины услуг в марте приходятся на базовые чекапы. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным аналитиков «ЮMoney», в первый месяц весны относительно февраля спрос на услуги медицинский лабораторий вырос на 20%, по сравнению с мартом 2025 г. – на 21%. Оборот вырос на 17% по сравнению с февралем и на 22% относительно марта 2025 г., средний чек почти не изменился и составил 3,42 тыс. руб.

Анализ топ-50 комплексных исследований, проведенный «Инвитро», выявил приоритеты россиян. Около 70% весеннего спроса сконцентрировано на базовых сценариях проверки здоровья: биохимии крови, липидном профиле, контроле глюкозы и оценке функции щитовидной железы (последняя стабильно входит в топ-5 самых востребованных процедур). Это прямая реакция организма на истощение ресурсов в зимний период. Примечательно, что спрос на lifestyle-сценарии — например, чекапы по волосам или ногтям — весной выражен слабо. Пациентов в первую очередь интересует фундамент здоровья, а не исключительно эстетика.

Еще 20% исследований приходятся на «триггерные» комплексы: подготовку к оперативным вмешательствам (коагулограмма) и проверки на инфекции, включая ВИЧ, гепатиты и популярный комплекс по проверке на ИППП. Оставшиеся 10% занимают гормональные профили, диагностика анемий и обследование работы печени и почек.

«Спрос на комплексные решения по лабораторным чекапам равномерно распределен в течение года, исключение составляет сезонный фактор. Например, некоторый рост на комплекс «Секс в большом городе» (проверка на ИППП) мы наблюдаем после периода летних отпусков. А с наступлением весны фиксируется рост спроса на комплексы, связанные с определением уровня витаминов и минералов, в период после зимы. Многие связывают весенний упадок сил с дефицитами — и проверяются на гиповитаминозы. Стоимость комплексов стартует с линейки «Биохимия. Базовый профиль», который составляет 2,89 тыс. руб. в Москве», — сказала директор по маркетингу «Инвитро» Елена Грибкова.

Логичным следствием грамотной лабораторной диагностики становится восполнение выявленных дефицитов.

«Мы в «ЮKassa» видим, что с наступлением весны растет число оплат на услуги медицинских центров и витаминных комплексов. Забота о здоровье является в приоритете у россиян. По данным «ЮKassa», в первый месяц весны число покупок БАДов и спортивного питания выросло в два раза относительно аналогичного периода прошлого года, и на 13% относительно февраля. Оборот в этой категории вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлогодним мартом и на 13% с февралем. Средний чек относительно февраля не изменился и составил 11,66 тыс. руб., показав при этом рост на 36% к марту прошлого года», — сказала руководитель сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.