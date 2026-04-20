Студенты МАИ разрабатывают доступный учебный комплекс по дистанционному зондированию Земли для школ

В Московском авиационном институте разрабатывают бюджетный и легкий в использовании аналог существующих учебных комплексов по работе с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Благодаря разработке перспективное и востребованное направление космических услуг станет доступнее для изучения в школах и кружках. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Проект реализуется студентами четвертого курса института № 6 «Аэрокосмический» МАИ как выпускная квалификационная работа в формате стартапа. Инициатива по защите ВКР в виде готового бизнес‑решения внедрена в МАИ в 2026 г. в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования.

«Цель нашего проекта — сделать изучение космических технологий и планеты доступным и интересным для школьников. Дело в том, что на сегодняшний день школы редко могут позволить себе оборудование для приема спутниковых данных. Новый комплекс решает эту проблему за счет бюджетности и простоты использования – разобраться в работе системы можно даже без специальной подготовки», – сказала лидер команды разработчиков, студентка МАИ Елизавета Соколова.

Разрабатываемая приемная станция состоит из антенны для приема данных с метеорологических спутников Земли и платформы – специальной программы, работающей на локальном компьютере, и обучающих методических материалов.

Схема работы комплекса проста. Метеорологические спутники непрерывно передают снимки на разных частотах. Это открытый сигнал, доступный каждому. Антенна настраивается на нужную частоту, ловит радиосигнал и передаёт его на компьютер. Далее программа, доступ к которой осуществляется по IP‑адресу и локальной Wi-Fi сети, расшифровывает его, превращает в изображение и привязывает к географической карте. После этого мы видим, где именно на Земле был сделан снимок. Также, согласно запросу, программа анализирует снимок и предоставляет различную информацию: определяет облачность, выявляет пожары, оценивает состояние растительности и многое другое.

«У каждого члена нашей команды своя зона ответственности. Я рассчитываю экономику проекта, разрабатываю бизнес‑модель и отвечаю за проведение переговоров со школами о пилотном тестировании проекта. Дарий Доля отвечает за разработку платформы — создает код для приема, расшифровки и анализа сигнала и выдачи результата. Маргарита Неделько занимается разработкой, сборкой и тестированием прототипа антенны. Дарья Слюсарева отвечает за разработку инструкций по сборке и использованию антенны, составление техзадания для завода-изготовителя, а также создание методических материалов для обучающихся и преподавателей», – сказала Елизавета Соколова.

Сейчас команда создает прототип — его планируют завершить к концу мая 2026 г. Далее предстоит провести пилотное тестирование в школах и организовать переговоры с заводом‑изготовителем о серийном выпуске антенн. Кроме того, команда планирует изучить возможности получения государственной поддержки, включая гранты.