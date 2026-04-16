Подтверждена совместимость Bi.Zone ZTNA и Multifactor

Пользователям Bi.Zone ZTNA стали доступны возможности системы двухфакторной аутентификации Multifactor для усиления защиты доступа к корпоративной сети. Система двухфакторной аутентификации Multifactor и решение Bi.Zone ZTNA для защиты удаленного доступа по модели нулевого доверия (zero trust) корректно работают совместно и могут применяться без ограничений. Это подтверждают результаты тестов, которые совместно провели компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и компания-разработчик «Мультифактор». Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone ZTNA обеспечивает защищенный удаленный доступ к корпоративным приложениям по модели нулевого доверия: решение проверяет личность пользователя, состояние его устройства и соблюдение политик безопасности, а также предоставляет доступ только к тем ресурсам, которые необходимы для работы. Для усиления проверки личности пользователя поддерживается подключение многофакторной аутентификации на базе внешних систем. Одним из таких решений является Multifactor: при аутентификации система требует подтверждения личности через второй фактор, что затрудняет использование ранее похищенных или скомпрометированных учетных данных. Совместное применение Bi.Zone ZTNA и Multifactor позволяет усилить защиту удаленного доступа.

Иван Рогалев, руководитель Bi.Zone ZTNA: «Зрелая реализация подхода zero trust предполагает проверку устройства на соответствие корпоративным политикам кибербезопасности, а также многофакторную аутентификацию как обязательный элемент защиты удаленного доступа. Совместно с компанией «Мультифактор» мы предоставляем российским компаниям гибкие возможности по подключению многофакторной аутентификации и высокий уровень защиты доступа по модели zero trust».

Доменный пароль пользователя выступает в качестве первого фактора защиты. В качестве второго фактора можно воспользоваться одним из нескольких способов: получить одноразовый код по SMS, через поддерживаемые мессенджеры или пуш-уведомление в мобильном приложении собственной разработки компании. Выбор варианта зависит от задач и требований конкретной организации. Интеграция проводится через RADIUS-адаптер, который предоставляется со стороны компании «Мультифактор». Инструкция по настройке двухфакторной аутентификации Multifactor для Bi.Zone ZTNA расположена на официальном сайте разработчика.

Иван Демкин, руководитель продукта Multifactor: «Каждая технологическая интеграция Multifactor направлена на усиление мер безопасности при доступе к корпоративным данным и повышение удобства наших заказчиков. Совместное использование системы двухфакторной аутентификации Multifactor и решения Bi.Zone ZTNA обеспечивает комплексную защиту ресурсов компании и безопасный удаленный доступ».

Ранее Bi.Zone сообщала об успешной интеграции Bi.Zone ZTNA и облачной системы многофакторной аутентификации Indeed MFA (разработчик — компания «Индид»).