Дачники и туристы Приморья встречают весну с улучшенным 4G

Улучшенное качество связи получили жители и гости Приморья. «МегаФон» построил дополнительные базовые станции в поселке Волчанец и селе Кипарисово. Это позволило улучшить качество мобильной связи и расширить зону устойчивого 4G к летнему сезону в популярных локациях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кипарисово базовая станция была запущена к началу активного дачного сезона. Село расположено недалеко от Владивостока, поэтому с ранней весны и до поздней осени многие жители города выбирают его в качестве сезонного места жительства. Волчанец популярен у приморцев и гостей региона из-за расположения — небольшой поселок находится в бухте Восток. Сигнал новой базовой станции доступен на территориях туристических баз и вдоль прибрежной полосы.

Запуск дополнительных базовых станций в Кипарисово и Волчанце обеспечил равномерное распределение нагрузки, возможность пользоваться мобильными услугами для большего числа абонентов. Вместе с тем, усиление сети помогло разогнать скорость мобильной интернета в этих населенных пунктах до 40 Мбит/с.

«Оба поселения важные точки притяжения в первую очередь для жителей Приморья. В летние месяца в Кипарисово и Волчанце численность населения увеличивается в несколько раз за счет дачников и туристов. Усиление мобильной связи здесь стало результатом точечного анализа цифровой миграции и потребностей абонентов. Это позволит им комфортно пользоваться мобильными платежами, навигацией и другими сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Расширение телеком-сети «МегаФона» напрямую отвечает сезонным запросам: с апреля по октябрь в пригородных и прибрежных зонах Приморского края аналитики оператора фиксируют рост мобильного трафика на 30% относительно зимних месяцев. Инженеры активно готовят популярные летние локации к росту нагрузки: расширяют инфраструктуру и модернизируют существующую сеть.

