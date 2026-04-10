«Ростелеком» представил обновленную версию медицинской системы «Медиалог 2.0»

Компания «Пост Модерн Текнолоджи» («П.М.Т.»), которая входит в кластер «Ростелеком Здоровье», представила новую версию отечественной медицинской информационной системы (МИС) «Медиалог». Это российская МИС для рынка коммерческой медицины, включенная в реестр отечественного ПО. МИС «Медиалог 2.0» построена на микросервисной архитектуре и готова к внедрению в медицинских организациях любого масштаба.

Благодаря модульной архитектуре МИС «Медиалог 2.0» может быть адаптирована под уникальные бизнес-процессы каждой медорганизации без переработки исходного кода. Система масштабируется от поликлиники до многопрофильного комплекса, обеспечивая стандартизацию медпомощи, контроль загрузки специалистов, оптимизацию использования оборудования и повышение качества обслуживания пациентов.

МИС «Медиалог 2.0» разработана на основе открытого программного обеспечения, что повышает эффективность, надежность и безопасность системы. Использование отечественного ПО и соответствие требованиям Минцифры РФ гарантируют защиту медицинских данных пациентов. Система поддерживает передачу информации в ЕГИСЗ Минздрава России и соответствует отраслевым стандартам здравоохранения.

Владимир Пасынков, генеральный директор «РТК-Лаборатория Здоровья» (головная компания кластера «Ростелеком Здоровье»), сказал: «“Ростелеком” предлагает корпоративным заказчикам и частным медицинским организациям, а также промышленным и производственным предприятиям передовые отечественные ИТ-системы. “Медиалог 2.0” не просто универсальный конструктор, а медицинская система нового поколения для рынка коммерческой медицины, которая легко встраивается в реальные процессы медучреждений и развивается вместе с их потребностями. Сегодня первая версия системы успешно работает более чем в тысячи медицинских организаций России, включая федеральные медцентры и крупные частные сети клиник, такие как “Медси”, “Мать и дитя”, “Мой медицинский центр”, Medswiss, GMS».

Елена Демьянова, генеральный директор «П.М.Т.», отметил: «МИС “Медиалог 2.0” разработана на импортозамещенном стеке, соответствует действующему законодательству и отвечает вызовам цифровизации российского здравоохранения. Микросервисная архитектура МИС обеспечивает гибкость и масштабируемость системы, позволяя адаптировать ее под задачи конкретного медучреждения. Полная автоматизация процессов, использование современных технологий, в том числе встроенных ИИ-инструментов, повышают качество принятия оперативных управленческих решений и снижают риск врачебных ошибок».

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/