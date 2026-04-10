«Первый Бит» автоматизировал сеть медцентров «Совермед» на базе «БИТ.Управление медицинским центром»

Интегратор эффективный ИТ-решений «Первый Бит» завершил масштабный проект цифровой трансформации сети клинических центров «Совермед» (Киров) на базе решения «БИТ.Управление медицинским центром». Новая медицинская информационная система (МИС), доработанная под специфику сети, обеспечила рост качества сервиса, управляемости и прозрачности работы клиник. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В рамках проекта были автоматизированы 112 рабочих мест во всех филиалах компании. Время обслуживания пациентов в регистратуре сократилось в три–шесть раз. Внедрены электронные медкарты, автоматизировано оформление медицинской документации и отчетности, исключено дублирование данных. Пациенты получили удобные цифровые сервисы записи и оперативную обратную связь, что повысило удовлетворенность и лояльность.

До перехода на «БИТ.Управление медицинским центром» «Совермед» использовал продукт «БИТ.Красота» с множеством доработок для медицинской деятельности и регистратуры. Сопровождение разрозненного функционала требовало значительных ресурсов и не обеспечивало необходимого уровня интеграции.

Переход на «БИТ. Управление медицинским центром» было обусловлено задачами комплексной интеграции с внешними системами, полноценного внедрения блока медицинской деятельности, организации передачи данных в РЭМД ЕГИСЗ и снижения трудозатрат на сопровождение.

Реализацию проекта осуществлял Челябинский офис компании «Первый Бит». Проект стартовал с экспресс‑обследования и моделирования процессов. Специалисты подготовили для заказчика прогнозную оценку проекта с учетом особенностей «Совермед», детально проработали все «точки разрыва».

«Важным этапом работы стала подготовка персонала: все сотрудники клиники прошли обучение и практические консультации, включая выездные сессии. Параллельно мы обеспечили бесшовный перенос данных из прежней системы в новую. Внедрение "БИТ.УМЦ“ позволило сети медцентров выйти на современный уровень цифрового управления, гарантировать соблюдение законодательных норм, а также заложить фундамент для повышения качества сервиса и устойчивого роста прибыли», — сказал Филипп Валерьевич Сухарев, управляющий группы предприятий холдинга «Совермед».

Ключевыми эффектами проекта стали прозрачная, управляемая система записи и планирования работы врачей, рост пропускной способности и доходов сети более чем на 30%; а также оптимизация расходов и сокращение административных затрат и расширенные инструменты управленческой аналитики для руководства.

Одним из ключевых результатов стало внедрение централизованной системы записи и планирования. Для каждого врача настроено индивидуальное расписание с учетом специализации, загруженности, особенностей филиала и личных предпочтений специалиста.

Информация о кабинете приема отображается прямо в календаре и шапке отчетов, что снижает количество ошибок и ускоряет планирование. В системе реализован гибкий механизм статусов приема (подтвержден, отменен, особый статус и др.) с возможностью адаптации под политику конкретного медцентра.

Теперь запись пациентов возможна через регистратуру, сайт, телефон, личный кабинет и Mах‑бот. Для каждого канала задаются собственные ограничения и правила, что позволяет управлять потоком пациентов, снижать нагрузку на регистратуру и повышать качество сервиса.

Отдельным блоком проекта стало внедрение онлайн‑записи и Mах‑бота пациента. Пользователь может самостоятельно подобрать врача и время приема через интернет, при этом соблюдаются требования по защите персональных данных.

Специально для «Совермед» виджет онлайн‑записи доработан: реализовано отображение индивидуальных цен на прием в разных филиалах и по направлениям. Mах‑бот автоматизирует коммуникации — отправляет напоминания, информирует об изменениях в расписании, помогает быстро записаться на консультацию.

В результате «Совермед» получил единую современную МИС, которая поддерживает масштабирование сети, повышает операционную эффективность и создает задел для дальнейшего развития цифровых сервисов. «Первый Бит» продолжает сопровождение решения и развитие функционала с учетом стратегии роста сети медицинских центров.

«Команда "Первый Бит“ всегда готова быстро помочь и нацелена на результат. Мы убедились, что инвестиции в программное обеспечение полностью оправданы: глубокая цифровизация сегодня — это не просто удобство, а стратегический залог будущего и устойчивого развития медицины», — управляющий группы предприятий холдинга «Совермед» Филипп Валерьевич Сухарев.