«Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором

«Яндекс Драйв» объявил о готовности стать каршеринговым агрегатором. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйв».

По оценке руководителя «Яндекс Драйв» Александра Пьянова, «Яндекс Драйв» занимает 35% рынка, показав рост на 10 процентных пунктов за год.

Уже в 2026 г. в Санкт-Петербурге и Москве появятся электрокары UMO 5, созданные при участии «Яндекса». Это не просто машины, а «умные» устройства с глубоко интегрированными сервисами: улучшенной навигацией, голосовым помощником «Алисой», «Кинопоиском» и «Музыкой».

Каршеринг становится частью большой экосистемы «Яндекса». Пользователям уже доступны финансовые инструменты, такие как «Сплит» (разделение платежа) и страхование «Забота» прямо в приложении.

«Яндекс Драйв» активно сотрудничает с операторами зарядных станций. На основе данных о перемещениях автомобилей совместно планируется, где городу нужна новая зарядная инфраструктура, делая электромобили более доступными.

Александр Пьянов заявил об амбиции компании стать каршеринговым агрегатором. По его словам, это один из видов возможной консолидации на рынке каршеринга, благодаря которой операторы получат доутилизацию автопарка, а пользователи — широкий выбор авто. Ранее в «Яндекс Драйв» стали доступны машины BelkaCar. Они доступны пользователям в тестовом режиме. Такая модель партнерства называется «смешанный флот», она позволит компаниям нарастить парк и «усилиться в ключевых географиях».

«Мы верим, что «Драйв» прежде всего ИТ-бизнес. Обслуживание флота — это прерогатива технических компаний, а наша задача — создать продукт с максимальным выбором. Пилот эксперимента «смешанного флота» с BelkaCar показал отличные результаты. Наша амбиция — стать агрегатором для арендных авто. Уже сейчас наш автопарк с учетом партнерских машин, включая франшизу, превышает 26 тыс. автомобилей. Модель смешанного флота позволяет нам расширять охват пользователей без необходимости самостоятельно закупать и обслуживать весь транспорт», — сказал Пьянов.

