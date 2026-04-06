«Октава ДМ» разработала профессиональную дискуссионную систему

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» разработала дискуссионную систему OCS-80. Решение предназначено для оснащения залов официальных заседаний, судебных органов и переговорных пространств. Об этом CNews сообщили представители ООО «Октава Дизайн и Маркетинг».

Это полностью российское производство. Система OCS-80 будет включена в реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России, что делает ее приоритетным выбором для государственных и корпоративных заказчиков в рамках политики импортозамещения. Разработка способна стать полноценной заменой иностранному оборудованию, включая системы известных брендов, таких как Bosch.

Главные особенности устройства — мгновенный старт без необходимости установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, а также интуитивно понятный веб-интерфейс, который обеспечивает полный контроль и управление системой в несколько кликов.

okt1.jpg

OCS-80 предлагает «горячую» замену оборудования, позволяя добавлять и менять пульты без остановки работы системы. Это удобно, когда в диалог нужно добавить новых участников.

Дискуссионная система OCS-80 имеет девять встроенных режимов работы микрофонов, включая режим с активацией голосом (VOX), модерируемый режим, режим очереди (FIFO, LIFO), свободную дискуссию, а также функцию ограничения времени выступления и количества активных микрофонов. Система поддерживает подключение до 80 проводных пультов делегатов.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Система оснащена встроенным цифровым подавителем акустической обратной связи (DAFS) и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с пультами делегатов. Широкий частотный диапазон (20–20000 Гц) и высокое отношение сигнал/шум (более 96 дБА) гарантируют чистоту и разборчивость речи.

Для расширения функциональности новинка поддерживает автоматическое управление HD-камерами с наведением на спикера, а также возможность записи заседаний в формате MP3 на USB-накопитель для последующей архивации и аналитики.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что старт производства запланирован на четвертый квартал 2026 г., а предзаказы на новинку начнут приниматься уже с августа 2026 г.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Китай ввел суперстрогий стандарт безопасности для пауэрбанков. На испытаниях их будут протыкать иглами, швырять, бить и нагревать

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/