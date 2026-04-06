«Октава ДМ» разработала профессиональную дискуссионную систему

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» разработала дискуссионную систему OCS-80. Решение предназначено для оснащения залов официальных заседаний, судебных органов и переговорных пространств. Об этом CNews сообщили представители ООО «Октава Дизайн и Маркетинг».

Это полностью российское производство. Система OCS-80 будет включена в реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России, что делает ее приоритетным выбором для государственных и корпоративных заказчиков в рамках политики импортозамещения. Разработка способна стать полноценной заменой иностранному оборудованию, включая системы известных брендов, таких как Bosch.

Главные особенности устройства — мгновенный старт без необходимости установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, а также интуитивно понятный веб-интерфейс, который обеспечивает полный контроль и управление системой в несколько кликов.

OCS-80 предлагает «горячую» замену оборудования, позволяя добавлять и менять пульты без остановки работы системы. Это удобно, когда в диалог нужно добавить новых участников.

Дискуссионная система OCS-80 имеет девять встроенных режимов работы микрофонов, включая режим с активацией голосом (VOX), модерируемый режим, режим очереди (FIFO, LIFO), свободную дискуссию, а также функцию ограничения времени выступления и количества активных микрофонов. Система поддерживает подключение до 80 проводных пультов делегатов.

Система оснащена встроенным цифровым подавителем акустической обратной связи (DAFS) и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с пультами делегатов. Широкий частотный диапазон (20–20000 Гц) и высокое отношение сигнал/шум (более 96 дБА) гарантируют чистоту и разборчивость речи.

Для расширения функциональности новинка поддерживает автоматическое управление HD-камерами с наведением на спикера, а также возможность записи заседаний в формате MP3 на USB-накопитель для последующей архивации и аналитики.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что старт производства запланирован на четвертый квартал 2026 г., а предзаказы на новинку начнут приниматься уже с августа 2026 г.