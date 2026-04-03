Ученые создали первого в мире цифрового двойника вкусовой системы человека

Ученые МФТИ и ННГУ имени Лобачевского создали первую в мире многоуровневую компьютерную модель вкусового рецептора, которая имитирует его работу: от момента попадания вещества на язык до формирования в мозге «нейронного отпечатка». Это открывает путь к созданию электронных устройств, способных «чувствовать» вкус как человек, и поможет лучше понять механизмы нарушений вкусового восприятия при различных заболеваниях. Исследование опубликовано в международном журнале Brain Sciences. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Потеря вкуса — частый симптом неврологических нарушений. Когда в 2020 г. мир столкнулся с эпидемией коронавируса, огромное количество пациентов перестало чувствовать вкус еды. У одних это прошло через пару недель, у некоторых вкус изменился навсегда — сладкое стало казаться горьким, а привычные блюда вызывали отвращение.

Согласно исследованиям, более 15 млн человек за время пандемии потеряли вкус и обоняние на длительный срок. У некоторых они так и не восстановились. Современная медицина до сих пор не знает, где именно происходит нарушение, что с этим делать, ведь процесс работы рецептов не изучен до конца.

В новом исследовании ученые создали многоуровневую компьютерную модель вкусовой системы, которая быстро и энергоэффективно позволяет проследить весь путь вкуса целиком: от момента попадания вещества на язык до формирования в мозге специфического паттерна нервных импульсов для каждого вкуса.

«Модель может помочь изучить механизмы потери вкуса. Это цифровая среда, где можно исследовать любой участок и посмотреть, где возникает ошибка и как она влияет на формирование нейронных патернов», — Сергей Стасенко, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией когнитивного моделирования и нейроробототехники МФТИ.

На первом уровне компьютерная модель описывает вкусовые клетки четырёх типов: для сладкого, горького, соленого и кислого. Есть еще пятый вкус – умами. Его ученые сознательно обошли стороной из-за биохимического сходства со сладким и горьким. Это позволило сосредоточиться на принципиальных различиях между ионотропными (солёное, кислое) и метаботропными (горькое, сладкое) путями.

Сладкий и горький вкус воспринимают метаботропные рецепторы. Внутри них возникает каскад внутриклеточных сигналов, который описывается уравнением Хилла. Ионотропные механизмы солёного и кислого вкуса рассчитываются через уравнение Гольдмана–Ходжкина–Каца, моделирующее движение ионов натрия и водорода через мембрану вкусовой клетки.

«Когда на вход модели подаётся виртуальное вещество с заданной концентрацией, рецепторы активируются, и мембрана клетки меняет электрический потенциал. При достижении порога генерируется спайк — короткий электрический импульс. Он превращается в бинарный код и передается дальше по нейронной сети. Передачу сигнала между нейронами мы смоделировали через механизм выделения глутамата и фосфорилирования AMPA-рецепторов. Это тот самый процесс, который отвечает за обучение и память в живом мозге», — Сергей Стасенко, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией когнитивного моделирования и нейроробототехники МФТИ.

Генетический алгоритм внутри модели имитирует естественный отбор и позволяет гибко настраивать параметры модели: количество рецепторов, степень их фосфорилирования и др.

Чтобы сделать расчеты быстрее, учёные применили гибридный подход. На уровне вкусовых рецепторов они использовали строгие биофизические уравнения Ходжкина–Хаксли, а для моделирования нейронной сети выбрали более простую и быструю модель Ижикевича. Благодаря этому повышается вычислительная эффективность модели без ущерба в биологической детализации

Модель прошла обучение на двух задачах. Первая — различать приятность вкуса, где для каждого вкуса заданы оптимальные концентрации. Например, для сладкого — 15 тыс. условных единиц, для соленого — 100. Вторая задача — отличать чистый вкус от смешанного.

В планах ученых — добавить в систему обоняние, чтобы изучать формирование целостного ощущения вкуса. Также исследователи планируют ввести в модель тормозные нейроны и обратные связи и углубить внутриклеточную сигнализацию для более точного описания работы рецепторов.

Новая модель станет основой для энергоэффективных нейроморфных сенсоров вкуса для пищевой промышленности, которые будут анализировать продукты в реальном времени. В медицине она поможет лучше понять механизмы нарушений вкусового восприятия при различных заболеваниях и изучить, как мозг кодирует информацию.