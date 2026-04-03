«М.видео» назвала самые популярные умные колонки на рынке РФ в 2025 году

«М.видео» проанализировала рынок умных колонок в России и назвала самые популярные модели устройств. В 2025 г. в России было продано около 5,5 млн умных колонок на сумму порядка 48 млрд руб., а средняя стоимость устройства составила около 8,7 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Основную часть рынка формируют устройства российских ИT-компаний — «Яндекса», VK и Сбербанка, которые предлагают широкий ассортимент моделей в разных ценовых сегментах — от компактных колонок начального уровня до устройств с расширенными возможностями управления умным домом и мультимедийными сервисами.

Топ-модели умных колонок по продажам в количественном выражении: «Яндекс Станция Лайт 2»; «Яндекс Станция Миди»; «Яндекс Станция Мини 3»; «Яндекс Станция Мини (с часами)»; «Яндекс Станция Лайт»; «Яндекс Станция Макс с Zigbee»; VK Capsule Neo; «Яндекс Мини 3 Pro»; SberBoom Mini 2; VK Capsule Mini; SberBoom Home; SberBoom; «Яндекс Станция Дуо Макс»; «Яндекс Станция Мини».

Топ-модели умных колонок по выручке на российском рынке: «Яндекс Станция Миди»; «Яндекс Станция Макс с Zigbee»; «Яндекс Станция Лайт 2»; «Яндекс Станция Мини 3»; «Яндекс Станция Мини (с часами)»; «Яндекс Станция Дуо Макс»; «Яндекс Станция Лайт»; «Яндекс Мини 3 Pro»; «Яндекс Станция 3»; «Яндекс Станция 2» SberBoom; VK Capsule Mini; VK Capsule Neo; SberBoom Home.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Устройства российских производителей занимают подавляющую часть продаж и представлены во всех ценовых сегментах — от компактных моделей начального уровня до многофункциональных колонок с расширенными возможностями. Пользователи активно покупают умные колонки как универсальный центр управления домашней цифровой средой. С их помощью можно управлять устройствами умного дома, слушать музыку и подкасты, запускать фильмы и сериалы на телевизоре, получать информацию, ставить напоминания и пользоваться различными онлайн-сервисами. По мере развития экосистем и интеграции новых устройств такие колонки становятся все более важным элементом повседневной цифровой инфраструктуры дома».

