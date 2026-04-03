«ЭРА-ГЛОНАСС» начнет передавать сигналы SOS со всей территории России вне зон покрытия сотовой связи

АО «ГЛОНАСС» совместно с ФГУП «Морсвязьспутник» и АО «НИИ космического приборостроения» разрабатывают портативное мобильное устройство для передачи экстренных сообщений спасателям через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» со всей территории России с использованием международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Серия комплексных тестирований различных практических сценариев применения такого персонального оборудования пройдет предстоящим летом. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Решение позволит запустить доступный сервис для тех, кто заботится о своей безопасности, в частности – для организованных туристических групп, семейных путешествий, экстремального туризма, сотрудников предприятий и транспорта вне зон покрытия сотовой связи. Установка системы не подразумевает новых нормативных обязательств. КОСПАС-САРСАТ предназначена для глобального обнаружения и определения местоположения морских судов, самолетов, подавших сигналы бедствия. Любой человек может также воспользоваться этой системой и самостоятельно зарегистрировать радиобуй у российского оператора КОСПАС-САРСАТ – ФГУП «Морсвязьспутник».

«За счет интеграции с «ЭРА-ГЛОНАСС» данные будут направляться сразу в Систему-112 с указанием координат происшествия и региональной привязки, что ускорит реагирование экстренных служб. Технологическое объединение КОСПАС-САРСАТ и «ЭРА-ГЛОНАСС» открывает новые возможности для повышения безопасности миллионов россиян, развития внутреннего, семейного туризма, заботе о жизни и здоровья тысяч специалистов, которые сегодня работают на территориях без сотовой связи, а также для транспорта, включая перевозки детей, вахтовиков, малую авиацию», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По его словам, отличительным функционалом создаваемого устройства будет возможность указания типа происшествия для корректного определения необходимого реагирования без перегрузки экстренных служб. При этом будут объединены возможности кнопок SOS для транспорта, которые сегодня подключаются к «ЭРА-ГЛОНАСС», и радиобуя с КОСПАС-САРСАТ, что позволит передавать сообщения в гибридном формате – по каналам сотовой и спутниковой связи.

Генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников отметил, что использование системы КОСПАС-САРСАТ позволит сделать глобальной зону обслуживания системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также определять независимые координаты происшествия с заданной точностью, даже в случае отсутствия или искажения сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Это, в свою очередь, обеспечит сокращение материальных и временных затрат на проведение поисково-спасательных операций в удаленных районах, где отсутствует сотовая связь и возможность голосового взаимодействия.

Генеральный директор АО «НИИ КП» Алексей Шашков добавил, что при разработке этого решения были приняты за основу принципы мобильности и персонализации. Компактное устройство станет личным цифровым инструментом пользователя в отличие от громоздких стационарных аналогов или решений, ориентированных на тяжелую технику. По классификации КОСПАС-САРСАТ радиомаяк будет относиться к персональным радиобуям – носимое, мобильное устройство с ручной или автоматической активацией, всеклиматического исполнения и передачи сигнала бедствия с гарантированной автономностью: после активации оборудование передает сигнал бедствия не менее 48 часов, с точностью определения координат до 5 метров.

