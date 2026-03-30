RFID и ИИ превращают библиотеки в круглосуточное «Третье место»

Региональный директор компании «РСТ-Инвент» Дмитрий Сазонов представил комплексные RFID-решения с искусственным интеллектом, которые позволяют библиотекам перейти к круглосуточному обслуживанию, персонализированным рекомендациям и полной автоматизации рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

Были представлены ключевые элементы RFID-решения для библиотек: маркировка фонда и создание читательских билетов с RFID-метками, системы контроля входа, выхода и перемещения изданий, оборудование для инвентаризации, а также программно-аппаратные комплексы для самостоятельной работы читателей и круглосуточной выдачи и возврата книг.

Искусственный интеллект в системе дополняет инфраструктуру: он анализирует предпочтения пользователей, формирует персонализированные рекомендации, упрощает поиск литературы и внедряет игровые мультимедийные элементы, повышая удобство и вовлеченность.

Отдельное внимание было уделено роли библиотеки как «Третьему месту» — пространству для общения, обучения и досуга, объединяющего онлайн и офлайн форматы. Представленное RFID-решение позволяют учитывать поведенческие особенности разных поколений и создавать удобную среду как для традиционных читателей, так и для пользователей цифровых сервисов.

По опыту компании «РСТ-Инвент», внедрение RFID в библиотеках позволяет на 40% ускорить выдачу и возврат книг, сократить обслуживание одного читателя до минуты и в 2два раза снизить количество обращений к сотрудникам по типовым вопросам. Искусственный интеллект усиливает этот эффект за счет персонализации и геймификации.

«Внедрение RFID и искусственного интеллекта позволяет нам представить библиотеку совершенно иначе — как современное цифровое пространство, где каждый пользователь получает быстрый доступ к книгам, удобные инструменты для бронирования и возврата, а также персональные рекомендации на основе своих интересов. Сегодня это особенно важно: значительная часть читателей обращается к контенту через гаджеты и в нерабочее время, ожидая от библиотек того же уровня удобства, что и в привычных цифровых сервисах. Развитие RFID и искусственного интеллекта открывает перед библиотеками новые горизонты: они перестают быть лишь хранилищами знаний и превращаются в полноценные цифровые центры притяжения. При этом главное остается неизменным: библиотека остается местом для людей, где технологии помогают быстрее находить и получать литературу в комфортной и доступной среде, не заменяя живое человеческое взаимодействие», — сказал Дмитрий Сазонов.