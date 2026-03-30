«ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел

Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информации, объявила о расширении линейки квантовых криптографических систем ViPNet QCS (Quantum Cryptographic Systems). Новый продукт – квантовый генератор случайных чисел ViPNet QRNG (Quantum Random Number Generators), представляет собой устройство, создающее истинно случайные последовательности на основе непредсказуемых квантовых явлений. Об этом CNews сообщили представители компании «ИнфоТеКС».

Квантовый генератор случайных чисел предназначен для формирования случайных последовательностей с широкой областью применения – от формирования секретных ключей, используемых в асимметричной и симметричной криптографии в СЗИ и СКЗИ, до исследовательских и научных проектов, в том числе в финансовой сфере и области искусственного интеллекта. В отличие от традиционных программных и аппаратных датчиков случайных чисел, основанных на детерминированных алгоритмах, ViPNet QRNG обеспечивает физически обусловленную непредсказуемость и подлинную случайность генерируемых значений.

ViPNet QRNG выполнен в форм-факторе М2, адаптирован для интеграции в программно-аппаратные комплексы защиты информации и может применяться в качестве альтернативы как программным генераторам, так и традиционным аппаратным генераторам, основанным на шумовых процессах, превосходя их по уровню криптографической стойкости.

Принцип работы ViPNet QRNG основывается на детектировании квазиоднофотонного светодиодного излучения и его последующей математической обработки. В качестве источника квазиоднофотонного излучения применяется полупроводниковый светодиод. Светодиод работает в непрерывном режиме, что повышает темп поступления фотонов на детектор. Путь прохождения квазиоднофотонного излучения от светодиода к фотодетектору максимально короткий и недоступен для перехвата, наблюдения или воздействия извне.

«ViPNet QRNG рассматривается как базовый компонент формирования энтропии с физически обусловленной непредсказуемостью, в отличие от алгоритмически детерминированных подходов. Существенное внимание при разработке ViPNet QRNG было уделено вопросам воспроизводимости характеристик и верифицируемости качества генерируемой случайности», – сказал Олег Иванов, менеджер продуктов по квантовым коммуникациям компании «ИнфоТеКС».

«В условиях стремительного развития вычислительных мощностей классические генераторы случайных чисел могут стать уязвимым звеном в криптографической защите информации. В ИнфоТеКС с 2017 г. запущено направление квантовых коммуникаций, мы первыми предложили рынку сертифицированные системы квантового распределения ключей, и продолжаем активно развиваться в этом направлении. Мы анонсируем новый продукт, который будет производиться на собственных мощностях компании. ViPNet QRNG базируется на фундаментальных принципах квантовой механики и обеспечивает генерацию истинно случайных последовательностей с математически доказуемой энтропией. Квантовый генератор случайных чисел уже используется в некоторых продуктах ViPNet и может интегрироваться в продукты других производителей СКЗИ, мы открыты для технологического партнерства», – отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».

