МТС закрыла «белые пятна» на Объездном шоссе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила зону покрытия голосовой связи и LTE-сети на участке Объездного шоссе в пригороде Читы. Новая базовая станция закрыла «белые пятна» на участке магистрали соединяющей федеральные трассы Чита-Забайкальск-госграница КНР и Иркутск-Улан-Удэ-Чита с высоким автомобильным трафиком. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую базовую станцию на участке Объездного шоссе недалеко от коттеджного поселка «Солар». Телеком-оборудование обеспечило в этом районе ковровое покрытие связью LTE с высокоскоростным интернетом. Объездное шоссе – основная трасса на въезде в Читу, позволяющая сократить время в пути к отдалённым и спальным районам краевой столицы, а также магистраль направляет автомобильные потоки на два транспортных кольца, соединяющих федеральные автотрассы. По данным регионального правительства, в пиковые часы трафик достигает более 11 тысяч автомобилей в сутки.

В результате проведннных работ автомобилисты и пассажиры получили доступ ко всем цифровым сервисам, в том числе для навигации и развлечений в пути. Пользователи могут оставаться на связи с близкими, находясь в пути на всей протяженности участка трассы, а при необходимости связаться с экстренными службами.

«Мы продолжаем работы по обеспечению скоростной LTE-сетью на одной из самых популярных трасс у жителей Забайкалья и путешествующих по региону. Объездной трассой круглый год пользуются грузо- и пассажироперевозчики, жители Читы и пригорода, особенно трафик вырастает к выходным и праздничным дням. Развитие инфраструктуры на таком оживленном участке облегчает коммуникацию и повышает безопасность всех участников дорожного движения», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет LTE в городах Краснокаменск, Борзя, поселке Агинское и других населенных пунктах Забайкальского края.