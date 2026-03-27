МТС закрыла «белые пятна» на Объездном шоссе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила зону покрытия голосовой связи и LTE-сети на участке Объездного шоссе в пригороде Читы. Новая базовая станция закрыла «белые пятна» на участке магистрали соединяющей федеральные трассы Чита-Забайкальск-госграница КНР и Иркутск-Улан-Удэ-Чита с высоким автомобильным трафиком. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую базовую станцию на участке Объездного шоссе недалеко от коттеджного поселка «Солар». Телеком-оборудование обеспечило в этом районе ковровое покрытие связью LTE с высокоскоростным интернетом. Объездное шоссе – основная трасса на въезде в Читу, позволяющая сократить время в пути к отдалённым и спальным районам краевой столицы, а также магистраль направляет автомобильные потоки на два транспортных кольца, соединяющих федеральные автотрассы. По данным регионального правительства, в пиковые часы трафик достигает более 11 тысяч автомобилей в сутки.

В результате проведннных работ автомобилисты и пассажиры получили доступ ко всем цифровым сервисам, в том числе для навигации и развлечений в пути. Пользователи могут оставаться на связи с близкими, находясь в пути на всей протяженности участка трассы, а при необходимости связаться с экстренными службами.

«Мы продолжаем работы по обеспечению скоростной LTE-сетью на одной из самых популярных трасс у жителей Забайкалья и путешествующих по региону. Объездной трассой круглый год пользуются грузо- и пассажироперевозчики, жители Читы и пригорода, особенно трафик вырастает к выходным и праздничным дням. Развитие инфраструктуры на таком оживленном участке облегчает коммуникацию и повышает безопасность всех участников дорожного движения», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Ранее МТС ускорила мобильный интернет LTE в городах Краснокаменск, Борзя, поселке Агинское и других населенных пунктах Забайкальского края.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/