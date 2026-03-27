Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-ассистент МТС поможет молодежи Татарстана в учебе и создании изображений

МТС запускает новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений – «ИИ-Ментора» и «ИИ-Генератора» — в молодежном тарифе РИИЛ. Также в чат-боте появилась функция обработки файлов внутри трех сценариев. Теперь файлы, фото или скриншоты можно загрузить в сценарии «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в «ИИ-Ментора» по соответствующей тематике. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь чат-бот может обрабатывать не только текстовые запросы пользователя, но и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб.

Для создания изображения «ИИ-Генератору» МТС достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Еще один ассистент, «ИИ-Ментор», создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов, концепций. Тот же принцип соблюдается при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, «ИИ-Ментор» сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы доходчиво. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть точки роста при подготовке в случае допущенных ошибок и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. «Ментор» может как проверить написанную работу, так и подобрать выжимку для повторения, стимулируя ученика на самостоятельное повторение с удобным инструментом.

«Молодежь – одна из самых активных пользователей современных технологий. Исследования НИУ ВШЭ показывают, что около 90% студентов и более 60% школьников по всей стране применяют нейросети для учебы. При этом наши новые цифровые помощники не просто помогают быстрее обрабатывать информацию и выполнять задания по учебе, но и стимулируют развитие аналитических способностей у пользователей. В молодежный тариф РИИЛ ранее уже были интегрированы ИИ-тренер, ИИ-стилист и ИИ-ассистент для ментальной поддержки. Теперь ряд цифровых ассистентов для молодежи пополнился еще помощником для учебы и генерации изображений», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь с задачей усвоения и структуризации учебного материала в течение четверти или семестра.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

