GitVerse стал умнее и безопаснее: в платформу интегрирован ИИ-ассистент разработчика

Платформа Сбербанка для работы с кодом GitVerse стала надежнее и удобнее. Теперь ИИ-помощник разработчика GigaCode интегрирован в GitVerse в формате чата. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ассистент отвечает на вопросы по документации, помогает создавать репозитории и проекты, настраивать пайплайны и вести разработку. Он учитывает пользовательские правила для более точных рекомендаций, автоматически генерирует названия и описания коммитов. Пользователь общается с ассистентом в диалоге, а действия выполняются агентами автономно, что делает платформу доступной не только профессиональным разработчикам.

Платформа также получила встроенные инструменты безопасности. Система автоматически сканирует зависимости на наличие уязвимостей и предотвращает утечки данных, формирует прозрачные отчеты с приоритетами и рекомендациями по исправлению. Все это работает без дополнительных настроек и ручного мониторинга.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Еще одно улучшение — новый сервис GitVerse Pages для размещения документации, лендингов, демопроектов, блогов и технических заметок. В нем можно быстро создать и опубликовать статический сайт без затрат на отдельный хостинг. Сервис самостоятельно собирает сайт из загруженных в репозиторий файлов, а при их изменении выкладывает обновленную версию сайта. Благодаря этому команды сразу видят результат своей работы и могут поделиться им с сообществом.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы вошли в эру радикальной трансформации разработки, где искусственный интеллект перестает быть вспомогательным инструментом и становится активным партнером создания кода. GitVerse олицетворяет именно этот сдвиг: встроенный ИИ и безопасность — это архитектура будущего, где технология усиливает человека. ИИ уже освобождает разработчиков от рутины, помогая сосредоточиться на стратегических и творческих задачах, которые определяют прорывные инновации».

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
