«Яндекс 360» создал новое бизнес-предложение для коммуникаций с линейным персоналом

«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, расширил границы корпоративных коммуникаций и запустил тарифные планы для компаний с большим штатом персонала, работающим вне офиса. Решение позволит организовать коммуникацию внутри бизнеса и сформирует единое рабочее пространство для всех категорий сотрудников, в том числе работников складов, курьеров, продавцов, водителей и других линейных специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Новая тарифная линейка предоставляет доступ к защищенным инструментам корпоративных коммуникаций, что позволяет сотрудникам «в полях» оперативно получать актуальную информацию, обсуждать рабочие вопросы и обмениваться результатами в безопасном корпоративном контуре. Базовый тариф «Корпоративный Лайт» включает функции видеоконференцсвязи, мессенджера и облачного хранилища, а расширенный «Корпоративный 2.0», среди прочего, — возможности корпоративной почты и базы знаний. Это даст пользователям сервиса доступ к инструкциям, описаниям процессов, регламентам и другой справочной информации,

«Сегодня линейный персонал часто решает рабочие вопросы в популярных мессенджерах, которые находятся вне корпоративного контура и не предлагают компании достаточного уровня безопасности, прозрачности и контроля. При этом бизнесу все чаще требуется единое решение для внутренних коммуникаций — с возможностями информирования сотрудников, постановки задач, контроля чек-листов и организации рабочего взаимодействия в одном пространстве. Именно поэтому мы запускаем специальный тариф для линейного персонала — чтобы предоставить удобный и доступный инструмент для централизованной коммуникации с такими сотрудниками, повысить их вовлеченность и сделать бизнес-процессы более управляемыми и эффективными», — отметил Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360».

Одна из главных особенностей решения в том, что в корпоративном мессенджере сосуществуют два контура: рабочий и внешний. Рабочий контур позволяет обеспечить дополнительными мерами защиты критически важную корпоративную информацию от случайного или преднамеренного распространения. А внешний контур сохраняет для сотрудников привычную свободу общения с личными контактами. Такое разделение помогает разграничить рабочие и частные процессы, снизить риск утечки данных, повысить управляемость корпоративной среды и при этом сохранить удобство использования продукта.

Тариф рассчитан, в первую очередь, на работу сотрудников, которые используют мобильные устройства: все необходимые функции доступны из приложения.

