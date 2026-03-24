«Платформа Боцман» выпустила новую версию решения для управления контейнеризированными средами

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию решения для управления контейнеризированными средами. «Боцман 1.4» предлагает расширенную функциональность и повышенную производительность по сравнению с предыдущей версией 1.2, отвечая на актуальные запросы бизнеса к масштабированию, безопасности и автоматизации.

В новой версии значительно усилены механизмы управления кластерами. Внедрена система самодиагностики, способная выявлять проблемы и выполнять полуавтоматическое восстановление работоспособности. Реализована поддержка мультикластерного управления, что позволяет централизованно контролировать распределённые инфраструктуры. Добавлена функция автоматического масштабирования, обеспечивающая адаптацию ресурсов под текущие нагрузки. Кроме того, платформа теперь поддерживает развертывание в различных облачных средах и на разных гипервизорах, предоставляя заказчикам свободу выбора инфраструктуры.

Безопасность и наблюдаемость стали одними из ключевых направлений развития. В версии 1.4 появилась система обнаружения некорректных конфигураций с точки зрения информационной безопасности, что позволяет предотвращать потенциальные угрозы на ранних этапах. Усилен мониторинг состояния кластеров, внедрено централизованное логирование для сбора и анализа событий, а также добавлено управление сетевыми политиками, обеспечивающее тонкую настройку межсетевого взаимодействия.

Для бизнес-пользователей новая версия предлагает инструменты, ускоряющие разработку и повышающие прозрачность процессов. Автоматизация развертывания и обновлений реализована через GitOps-инструмент Fleet. Платформа интегрирована с различными системами хранения данных, включая LocalPath, Cinder, vSAN и Yandex Storage, предоставляя гибкие возможности для работы с данными. Аутентификация может выполняться через LDAP и SSO, а гранулярный контроль доступа обеспечивает защиту корпоративных данных от несанкционированного использования.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Управление множеством кластеров теперь доступно через единый веб-интерфейс, что существенно упрощает администрирование. Графический интерфейс стал более интуитивным, появился визуальный редактор сетевых политик, позволяющий настраивать правила без глубокого погружения в код. Встроенный терминал для работы с подами ускоряет выполнение задач, а централизованный маркетплейс приложений упрощает развёртывание готовых сервисов.

«Выход версии 1.4 — это закономерный этап развития «Боцмана» как платформы, которая закрывает самые сложные задачи управления контейнерными средами. Мы сделали акцент на автоматизации процессов: от самодиагностики и восстановления кластеров до GitOps-подхода в развертывании. Это позволяет заказчикам сосредоточиться на разработке приложений, а не на поддержке инфраструктуры», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
