GPTunneL приобрела ИИ-стартап генерации книжных героев BookVision через пять дней после его запуска

Агрегатор нейросетей GPTunneL приобрел 100% прав на ИИ-сервис генерации литературных персонажей BookVision у его создателя Арона Закрии. Сумма сделки составила 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители GPTunneL.

Сервис позволяет визуализировать персонажей книг на основе их описаний. Код проекта написан с использованием Claude Code на модели Opus 4.5.

Архитектура сервиса построена как последовательный ИИ-пайплайн. Сначала поисковая система и чат-бот на основе ИИ Perplexity получает три запроса по книге: эпоху написания произведения, особенности моды того времени и описание конкретного персонажа. На основе этих запросов нейросеть формирует развернутые тексты с историческим и визуальным контекстом.

Затем Claude анализирует полученные данные, дополняет их собственными знаниями и формирует итоговый промпт для генерации изображения. Этот промпт передается в модель Nano Banana, которая создает финальную иллюстрацию персонажа.

Одной из ключевых проблем при генерации иллюстраций является консистентность персонажей. В BookVision она решается за счет специально выстроенного пайплайна: ИИ-агент контролирует процесс генерации и следит за тем, чтобы герой сохранял одинаковую внешность в разных сценах и ракурсах.

Отличие BookVision от большинства подобных сервисов заключается не только в генерации изображений, но и в автоматизации маркетинга. Генерация трафика, перевод пользователей в Telegram-бота и создание рекламных креативов выполняются автоматически с помощью ИИ-агентов. В результате подобной механики сервис получает более 1 тыс. новых пользователей в сутки.

После продажи BookVision работает как самостоятельный проект и не интегрирован напрямую с платформой GPTunneL. В компании отмечают, что сервис выполняет роль точки привлечения аудитории, которую в дальнейшем планируется переводить в основной продукт.

По данным GPTunneL, ежедневная аудитория сервиса составляет 5–7 тыс. пользователей, месячная — около 40 тыс. При этом продукт развивался практически без маркетингового бюджета за счет вирусного трафика.

«Мы приобрели сервис целиком: кодовую базу, ИИ-агентов, воронки привлечения и методологию построения вирусного трафика. Для нас это инвестиция не столько в конкретный продукт, сколько в экспертизу и подходы, которые мы планируем интегрировать в нашу основную платформу», — сказал сооснователь GPTunneL Климент Викулов.

«Говорить, что я работал над проектом один, будет не совсем честно. Нас было двое — я и Claude Code на модели Opus 4.5. Когда ты целый день пишешь проект вместе с ИИ, который предлагает архитектуру, помогает дебажить, переписывает куски кода и подбирает технические решения, это уже не просто инструмент. Это скорее напарник», — сказал разработчик BookVision Арон Закрия.