Ученые НИУ ВШЭ научили нейросеть «слышать» неисправности в электродвигателях

Ученые Института искусственного интеллекта и цифровых наук (ИИиЦН) факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ разработали метод Signature-Guided Data Augmentation (SGDA), который способен с точностью 99% определять неисправность двигателей и с точностью 86% классифицировать типы возникших поломок. Применение этой разработки может снизить расходы на ремонт промышленного оборудования, уменьшить простои и сделать производство безопаснее. Результаты исследования опубликованы в журнале Engineering Applications of Artificial Intelligence. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Трехфазные асинхронные двигатели — основа современной промышленности. Они приводят в движение насосы, компрессоры, конвейеры и вентиляторы — например, на металлургических заводах, в системах водоснабжения городов или на конвейерах автомобильных заводов. Поэтому даже небольшая поломка может остановить производство и привести к большим убыткам.

Сегодня инженеры ищут неисправности по сигналу электрического тока, который потребляет двигатель. Они анализируют его частоты и вручную определяют характерные признаки поломок. Но такой подход требует сложной настройки и большого опыта: специалисту нужно долго разбирать сигнал, выделять нужные частоты и проверять разные параметры двигателя. Это трудоемкий и довольно медленный процесс.

Есть и другой подход — использовать алгоритмы машинного обучения. Однако для их обучения нужны данные о том, как ведут себя двигатели при поломках. В реальной промышленности таких данных почти нет, поэтому алгоритмам просто не хватает примеров, на которых они могли бы учиться.

Команда исследователей факультета компьютерных наук ВШЭ (Артем Рыжиков, Сараа Али, Александр Хижик, Степан Свирин и Денис Деркач) предложила решение этой проблемы. Они научили алгоритм создавать искусственные поломки в сигнале исправного двигателя. Для этого в сигнал добавляют специальные частоты — такие же, какие появляются при настоящих неисправностях.

Благодаря этому нейросеть может обучаться распознавать дефекты автоматически. В результате долгий ручной поиск поломок по частотам можно заменить быстрой автоматической диагностикой, которая к тому же работает почти со стопроцентной точностью.

«Нейросеть получает искусственные, но реалистичные примеры поломок и учится их распознавать. При этом наш метод опирается на физические законы работы двигателя и не требует сложных компьютерных моделей или экспериментов с реальными неисправностями оборудования», — Денис Деркач, один из авторов исследования, заведующий Научно-учебной лаборатория методов анализа больших данных лаборатории Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН ВШЭ.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Разработка ученых Вышки получила название Signature-Guided Data Augmentation (SGDA). Ее проверили на данных двух двигателей. В задаче, в которой определялось, исправен двигатель или нет, точность достигла 99%. В более сложной задаче, где нужно было различать разные типы неисправностей, точность составила 86%.

«Мы обучаем систему на данных нормальной работы двигателя, а затем получаем полноценный инструмент для поиска неисправностей. Такой подход особенно полезен для предприятий, у которых нет архивов аварийных данных и опыта работы с поломками оборудования», — Сараа Али, один из авторов исследования, аспирантка ФКН ВШЭ.

Выгодная особенность созданного учеными метода в том, что его можно использовать для двигателей с абсолютно разными параметрами. Достаточно записать в компьютере, как конкретный двигатель работает в нормальном режиме, и система сможет замечать отклонения.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP Импортонезависимость

Разработка поможет определять неисправности заранее, еще до того, как оборудование выйдет из строя. Это позволит снизить расходы на ремонт, уменьшить простои и сделать производство безопаснее. В будущем ученые планируют проверить метод на большем количестве двигателей и протестировать его в реальных условиях на предприятиях.

Исследование выполнено при поддержке гранта для исследовательских центров в области искусственного интеллекта, предоставленного Минэкономразвития России. Разработка получила официальный патент до 2044 г.

Другие материалы рубрики

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/