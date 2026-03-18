Первое российское мобильное решение с функционалом A-ГЛОНАСС

На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией А-ГЛОНАСС, разработанной компанией АО «ГЛОНАСС», – GLS-1. Технология А-ГЛОНАСС создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутниковой навигации. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«А-ГЛОНАСС позволяет в разы сократить время первого определения местоположения: в плотной городской застройке смартфонам, мобильным приложениям требуется от десятков секунд до нескольких минут на получение и обработку координат от глобальных навигационных спутниковых систем», – сказал директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

Кроме того, навигационная поддержка упростит и ускорит построение маршрутов по российским дорогам в условиях радиопомех и ограничений связи.

«Разработка не имеет аналогов - большинство смартфонов во всем мире подключены исключительно к A-GPS. Мы планируем существенно расширять линейку GLS и активно предлагать функционал различным категориям пользователей. Это обеспечит навигационный и технологический суверенитет, повысит безопасность данных миллионов россиян, в частности – сотрудников госкорпораций», – сказал Деркач.

Мобильное решение от АО «ГЛОНАСС» GLS-1 выпущено совместно с компанией Fplus на базе производимого ей смартфона R570E. Продукт ориентирован на рынки B2B и B2G и поставляется под конкретные проекты в объемах, необходимых заказчикам. Производство осуществляется на территории России.

Аппаратная часть GLS-1 – смартфон в защищенном исполнении, что позволяет его использовать в сложных для эксплуатации условиях. Операционная система «Аврора» российской разработки обеспечивает защищенную среду данных с обработкой на российских серверах.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

Платформа управления корпоративными устройствами и приложениями «Аврора Центр» позволяет обеспечить централизованное управление парком мобильных устройств и используемым мобильным ПО на основе политик безопасности и сценариев.

В составе решения система навигации и мониторинга «АйконНав», для офлайн навигации с поиском по адресу, построением маршрута, визуальным ведением по маршруту по всей России. Решение не отправляет данные и работает с выключенным или отсутствующим интернетом.

«Мы планируем активно развивать линейку продуктов GLS вместе с АО «ГЛОНАСС». Предложенное решение не только отвечает всем требованиям законодательства по импортозамещению, но и существенно расширяет функциональность продукта», — отметили в Fplus.

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

ИТ-компании обвинили власти в Европе в создании видимости импортозамещения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/