Первое российское мобильное решение с функционалом A-ГЛОНАСС

На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией А-ГЛОНАСС, разработанной компанией АО «ГЛОНАСС», – GLS-1. Технология А-ГЛОНАСС создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутниковой навигации. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«А-ГЛОНАСС позволяет в разы сократить время первого определения местоположения: в плотной городской застройке смартфонам, мобильным приложениям требуется от десятков секунд до нескольких минут на получение и обработку координат от глобальных навигационных спутниковых систем», – сказал директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

Кроме того, навигационная поддержка упростит и ускорит построение маршрутов по российским дорогам в условиях радиопомех и ограничений связи.

«Разработка не имеет аналогов - большинство смартфонов во всем мире подключены исключительно к A-GPS. Мы планируем существенно расширять линейку GLS и активно предлагать функционал различным категориям пользователей. Это обеспечит навигационный и технологический суверенитет, повысит безопасность данных миллионов россиян, в частности – сотрудников госкорпораций», – сказал Деркач.

Мобильное решение от АО «ГЛОНАСС» GLS-1 выпущено совместно с компанией Fplus на базе производимого ей смартфона R570E. Продукт ориентирован на рынки B2B и B2G и поставляется под конкретные проекты в объемах, необходимых заказчикам. Производство осуществляется на территории России.

Аппаратная часть GLS-1 – смартфон в защищенном исполнении, что позволяет его использовать в сложных для эксплуатации условиях. Операционная система «Аврора» российской разработки обеспечивает защищенную среду данных с обработкой на российских серверах.

Платформа управления корпоративными устройствами и приложениями «Аврора Центр» позволяет обеспечить централизованное управление парком мобильных устройств и используемым мобильным ПО на основе политик безопасности и сценариев.

В составе решения система навигации и мониторинга «АйконНав», для офлайн навигации с поиском по адресу, построением маршрута, визуальным ведением по маршруту по всей России. Решение не отправляет данные и работает с выключенным или отсутствующим интернетом.

«Мы планируем активно развивать линейку продуктов GLS вместе с АО «ГЛОНАСС». Предложенное решение не только отвечает всем требованиям законодательства по импортозамещению, но и существенно расширяет функциональность продукта», — отметили в Fplus.