Научный мониторинг Антарктиды: ZALA Т-16 подтвердил надежность работы в высоких широтах

Специалисты компании ZALA, работающие в составе 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), успешно провели работы по научному авиамониторингу в районе антарктической станции Новолазаревская. Об этом CNews сообщили представители ZALA.

Эксплуатация БВС ZALA Т-16 в Антарктиде проходит в экстремальных условиях, которые предъявляют повышенные требования к технике и служат наилучшей проверкой ее надежности. Низкие температуры, сильные ветры, сложный рельеф и перепады высот — беспилотные авиационные системы ZALA, созданные с учетом опыта работы в Арктике, Антарктике и других труднодоступных регионах, подтвердили свою способность эффективно решать задачи в самых суровых условиях.

В ходе проведения плановых работ по научному мониторингу ледяного континента беспилотное воздушное судно ZALA Т-16 на определенном этапе полностью перешло под управление операторов из Московского центра управления полетами. Кроме того, интеграция с цифровой платформой ZALA 4Z1x позволила специалистам в Ижевске и Москве синхронно получать телеметрию и качественную видеотрансляцию с борта беспилотного судна.

Получаемые с БВС видео и телеметрия обеспечили ученых РАЭ уникальными данными для биологического и экологического мониторинга, а также для исследований динамики ледников и прибрежной зоны пятого континента. Возможность оперативно получать актуальные данные из офиса в Москве существенно расширяет горизонты планирования полевых работ и позволяет ученым эффективнее концентрироваться на приоритетных задачах.

Данный полет стал подтверждением высокой надежности применяемых решений: ранее компания уже успешно использовала схожие принципы для управления беспилотным судном в Антарктиде внешним пилотом из Ижевска. Нынешний этап демонстрирует готовность беспилотной авиационной системы (БАС) к постоянному практическому применению.