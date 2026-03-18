MOVA представила новую ИИ-экосистему умного дома

Бренд бытовой техники MOVA объявил о стратегическом переходе от производителя отдельных устройств к разработчику целостной ИИ-экосистемы умного дома. Компания представила более 30 новых продуктов и ключевые технологические решения, формирующие основу нового подхода. Часть из них в ближайшее время появится в России под брендом Trouver. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Устройства MOVA больше не просто выполняют команды, а анализируют окружающую среду, взаимодействуют друг с другом и адаптируются к поведению пользователя.

Это означает переход от «умных устройств» к проактивной системе, которая работает на опережение и снижает необходимость ручного управления.

Ключевые инновации

Робот-пылесос Z70 Pro Roller — флагманский робот-пылесос нового поколения. Он распознает объекты и самостоятельно выбирает стратегию уборки: приближается к зонам с загрязнениями и сохраняет безопасную дистанцию от хрупких предметов.

Кроме того, в модели используется технология GaN-зарядки. Привычная для флагманских роботов батарея 6400 мА·ч стала заряжаться на 30% быстрее, а сама зарядка может проходить даже в момент, когда робот возвращается на станцию для самоочистки. Такое решение увеличивает, как площадь уборки, так и возможное число циклов уборки в рамках одной площади на одном заряде.

Моющий пылесос X60 Ultra Steam — новинка в которую интегрирована двухрежимная система очистки паром и горячей водой. Пар, температурой 200°C, используется для стерилизации, а вода, температурой 90°C, для растворения загрязнений. Это позволяет эффективно удалять жир, соусы и стойкие пятна. Кроме того, модель сочетает в себе ИИ-механический манипулятор и активный диск очистки, благодаря чему достигается очистка вплотную к стенам с расстоянием 0 мм с трех сторон.

Вертикальный пылесос Z200 Ultra — одна из первых handstick-моделей, которая собирает пыль в сменный мешок, благодаря чему пользователь избавляется от необходимости регулярной очистки. Один мешок рассчитан в среднем на до 45 дней работы без обслуживания.

Робот для мытья окон T1 Station — первая модель бренда в категории вертикальной уборки. Она использует воду температурой 40°C, что позволяет эффективно справляться с естественными загрязнениями и клеевыми следами. К тому же, робот оснащен базой, увеличивающей автономность и автоматически сматывающей кабель, а также технология NooksErasing™, которая использует боковые щетки, что обеспечивает более плотное прилегание к рамам.

Технологическое ядро: собственные чипы и проактивный ИИ

В основе новой стратегии MOVA — разработка собственных SoC-чипов, объединяющих функции восприятия, управления и принятия решений.

Это позволяет устройствам: анализировать окружающую среду в реальном времени; синхронизироваться между собой; адаптироваться к пользовательским сценариям.

В результате устройства работают как единая система, а не набор отдельных продуктов.

Такой подход формирует проактивную ИИ-среду, в которой техника не ждёт команд, а действует самостоятельно, исходя из контекста и привычек пользователя.

Экосистема в действии

Экосистема MOVA строится вокруг сценарного взаимодействия устройств. Например, система может автоматически корректировать параметры уборки в зависимости от типа поверхности, уровня загрязнения и повседневных привычек пользователя, снижая необходимость ручного контроля.

Экстраординарные разработки и новые направления

Параллельно с развитием собственных чипов MOVA выходит за категории бытовой техники, расширяя свое присутствие в смежных технологических направлениях. Компания, через демонстрацию концептов, обозначила интерес к таким областям, как 3D-печать, летающий транспорт (eVTOL) и автомобильные технологии, формируя задел для дальнейшего масштабирования экосистемы.

Эти направления рассматриваются не как отдельные эксперименты, а как часть единой технологической стратегии, где ключевую роль играет интеграция ИИ, робототехники и вычислительных мощностей. За счет этого MOVA стремится перенести свои наработки в области интеллектуальных систем в более сложные и капиталоемкие категории.

Что появится в России

Некоторые модели экосистемы будут в ближайшее время локализованы для российского рынка под брендом Trouver.

Уже в марте стартуют продажи вертикального пылесоса Trouver G70 Detect: с эргономичной конструкцией и элементами роботизированной поддержки, снижающими нагрузку при уборке.

В апреле линейку пополнит робот-пылесос Trouver S70 Roller, ориентированный на глубокую и деликатную очистку покрытий за счет инновационного самоочищающегося моющего ролика.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/