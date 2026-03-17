Россияне стали на 25% чаще доверять организацию отдыха ИИ-инструментам

В России растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026 г. вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом каждый третий россиянин так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия, а каждый десятый называет ИИ своим постоянным помощником, следует из совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Согласно проведенному «Островком» опросу российских туристов, почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% планируют протестировать такие технологии в ближайшем будущем.

При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы.

По данным анализа обезличенных данных «МегаФона», к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 64% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 40% пользователей, далее идут туристы в возрасте 25-34 лет (25%) и 45-54 лет (20%).

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, отмечают, что чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Ещё 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

«Технологии уже стали частью повседневной жизни, и планирование путешествий — не исключение. У молодого поколения путешественников нейросети пользуются особой популярностью и в скором времени могут стать базовым инструментом для планирования поездок. Поэтому отельерам важно поддерживать информацию о своем объекте размещения в актуальном и структурированном виде, чтобы цифровые помощники корректно считывали ее и использовали при ответах на запросы туристов. При этом пока путешественники по-прежнему хотят сохранять контроль: перепроверять информацию, сравнивать варианты и читать отзывы — для этого они обращаются к проверенным сервисам планирования путешествий», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Как выяснили аналитики «МегаФона», особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий фиксируется в ноябре, когда туристы занимаются организацией своего новогоднего отпуска, а также в начале лета, когда начинаются каникулы и пора отпусков.

«Чтобы спланировать путешествие, сейчас достаточно мобильного интернета и смартфона в руках — мы видим, что наши абоненты активно пользуются различными сервисами для организации комфортного отдыха, в том числе специальными ИИ-инструментами. Доступность таких ресурсов как в городах-миллионниках, так и в небольших населённых пунктах мы обеспечиваем благодаря планомерному развитию телеком-инфраструктуры», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры на территории Урал и Центр Идрис Ярахмедов.