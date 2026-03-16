Разделы

ПО Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения

Исследователи НИТУ МИСИС разработали алгоритм для машинного обучения, который помогает точнее классифицировать данные в квантовых компьютерах. Вместо стандартных для квантовых вычислений кубитов, новый метод использует кудиты — квантовые элементы с несколькими уровнями состояний. Они выполняют сложные квантовые операции за меньшее количество шагов, что значительно упрощает вычисления и дает специалистам больше свободы в представлении и кодировании информации. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Алгоритм опорных векторов — одна из базовых моделей классификации, которую обычно используют для распознавания изображений и цифр, а также в таких проектах машинного обучения, которые занимаются распознаванием раковых опухолей и разработкой новых лекарств.

«В предложенной модели информационный массив кодируют с использованием кудитов, то есть в квантовых состояниях с числом уровней больше двух, что позволяет обрабатывать больший объём информации, не наращивая число физических носителей. Работа приближает практическое применение квантовых компьютеров в задачах машинного обучения», — сказал директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

Согласно принципу работы алгоритма, кудиты переносят данные в многомерное пространство, где они впоследствии легко разделяются и классифицируются.

«Сначала на квантовое состояние кудита по очереди действуют квантовые вентили, в которых закодированы классические данные. После чего выполняют измерения всех регистров и на выходе получают обычную битовую строку — последовательность нулей и единиц. Наибольшая точность классификации данных была достигнута при 1024 итерациях цепочки из квантовых вентилей», — сказала аспирантка кафедры теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСИС Елизавета Глазкова.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Полученный алгоритм ученые Университета МИСИС и Института нанотехнологий микроэлектроники РАН уже применяют в совместной работе по сегментации интерфейсов функциональных тонких пленок для перспективной микроэлектроники.

Подробности исследования опубликованы в научном журнале Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. Работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС «Квантовый интернет» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Сорвана программа обновления ПО F-35, передового истребителя США. Софт работает криво, а разработчик не может исправить ошибки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
