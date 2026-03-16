Разделы

Цифровизация
|

«Навикон»: в 2026 г. более 80% ключевых российских BI-решений будут применять элементы ИИ

Эксперты системного интегратора и разработчика «Навикон» обозначили основные тренды, которые будут формировать российский рынок бизнес-аналитики в 2026 г. К ним относятся повсеместное внедрение искусственного интеллекта, усиление фокуса на безопасности и доверии к платформам, а также растущие требования к визуальной кастомизации и удобству интерфейсов. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

Тренд 1. Интеграция BI-систем с ИИ

Искусственный интеллект сохранит в будущем году роль основного драйвера трансформации рынка бизнес-аналитики. Несмотря на то, что к концу 2025 г. все ведущие вендоры уже анонсировали или внедрили в своих решениях ИИ-агентов и no-code функционал, отсутствие встроенного ИИ, по наблюдениям «Навикон», пока редко является решающим ограничением при выборе BI-платформы. При этом, согласно прогнозу компании, в 2026 г. более 80% ключевых российских BI-решений будут применять элементы ИИ для предиктивной аналитики и обработки неструктурированных данных.

Тренд 2. Усиление фокуса на безопасности и доверии к BI-платформам

Несмотря на спрос со стороны бизнеса на интеграцию со встроенными ИИ-агентами и создание дашбордов без кода, критически важными становятся вопросы безопасности. Так, на первый план выходит запрос на реализацию работы в закрытом контуре. Утечки данных при работе с облачными нейросетями могут нанести гораздо больший урон бизнесу, чем потенциальные выгоды от использования ИИ.

Это, в свою очередь, ведет к изменению архитектуры BI-систем. Наиболее востребованными станут решения, которые уже “из коробки” включают встроенные инструменты для работы с ИИ.

Однако такой подход вызывает и дополнительные требования к железу. «Большинство ИИ-моделей работает на GPU, которые не требуются при обычной эксплуатации BI. Таким образом, мы наблюдаем ситуацию “палки о двух концах” – расширение функциональности решения упирается в вопросы безопасности и рост издержек», — сказал Евгений Кузьмичев, директор по развитию бизнеса департамента Data Insights в «Навикон».

Тренд 3. Рост требований к визуальной кастомизации и удобству интерфейсов

Повышение зрелости компаний в работе с данными приводит к увеличению числа разнородных пользователей BI-отчетов. Благодаря ИИ-агентам даже пользователи без технических знаний могут создавать дашборды. При этом требования к наглядности и дизайну отчетов становятся все более сложными.

«Гонка между “коробочными” виджетами BI-систем и нестандартными задачами бизнеса в последние годы обострилась — всем хочется, чтобы дашборд был и удобным, и понятным, и красивым. С появлением ИИ-агентов, которые помогут пользователям строить самые разнообразные дашборды, требования к визуалу и удобству работы с ними вырастут с двойной силой», — отметил Евгений Кузьмичев, директор по развитию бизнеса департамента Data Insights в «Навикон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

