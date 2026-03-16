Iptronic интегрирует ПО DSSL Trassir

Компания Iptronic анонсировала интеграцию программного обеспечения DSSL в линейку канальных решений собственной торговой марки. Это партнерство открывает доступ к передовым модулям интеллектуального анализа, значительно повышая эффективность систем безопасности.

Интеграция реализована на моделях канальных и проектных камер Iptronic, что позволяет пользователям без дополнительных вложений использовать расширенный функционал платформы Trassir. Среди ключевых возможностей: распознавание автомобильных номеров AutoTrassir — точное считывание номеров в любых условиях освещения и погоды; детектирование движения SIMT — интеллектуальный анализ событий с минимальным количеством ложных срабатываний; роботизированная функция управления скоростными поворотными камерами Trassir ActiveDome — автоматизированное наведение и слежение за объектами; система контроля кассовых и банковских операций Trassir ActivePOS — мониторинг транзакций для предотвращения мошенничества; а также другие модули Trassir для аналитики видео, включая распознавание лиц, подсчет посетителей и обнаружение забытых предметов.

«Интеграция с DSSL — это шаг вперед в развитии наших решений. Теперь клиенты смогут получить готовую экосистему из коробки, сочетающую надежное аппаратное обеспечение Iptronic с мощным ИИ от Trassir. Это идеальное решение для ритейла, транспорта, промышленности и городской инфраструктуры», — отметил продакт-менеджер Iptronic Игорь Пластовский.

Партнерство вступит в полную силу во втором квартале 2026 г. В это время начнется массовый выпуск обновленных камер и полноценная поддержка всех модулей. Компании уже проводят совместные тесты, чтобы гарантировать стабильность и совместимость.

