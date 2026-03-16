«Инферит» и R-Style Softlab стали партнерами

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик программного обеспечения для финансового сектора R-Style Softlab заключили партнерское соглашение. Теперь компания-интегратор R-Style Softlab будет применять в своих решениях флагманский продукт вендора — систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Об этом CNews сообщил представитель компании «Инферит».

R-Style Softlab на протяжении более 30 лет автоматизирует бизнес-процессы в финансовых и страховых организациях, банках, госкорпорациях, а также в промышленности и АПК. Помимо этого, компания занимается заказной разработкой и поддержкой ПО вендоров-партнеров.

Сегодня клиентами разработчика являются свыше 300 предприятий на территории России и стран СНГ. А в портфель решений входят более 100 ИТ-продуктов, которые позволяют закрывать потребности бизнеса любого масштаба. Особое внимание компания уделяет бесшовному переходу заказчиков на отечественное ПО, гарантируя стабильность и непрерывность операционных процессов в условиях импортозамещения.

Теперь портфель R-Style Softlab пополнится системой инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Она автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы. Решение входит в экосистему продуктовых направлений «Инферит» для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности.

«Для нас это партнерство является усилением инфраструктурной экспертизы. Возможности “Инферит ИТМен” позволяют начинать трансформационные инициативы с точного понимания текущего состояния ИТ-ландшафта, формировать обоснованные сценарии модернизации и повышать управляемость инфраструктуры заказчика. Это особенно актуально в проектах импортозамещения и технологического обновления, где критически важны прозрачность, контроль и предсказуемость изменений», — отметила Ирина Соломенникова, руководитель направления продаж R-Style Softlab.

«За десятилетия работы R-Style Softlab сформировал глубокую экспертизу — от разработки и аудита ИТ-архитектуры до реализации масштабных проектов автоматизации. Для нас партнерство с компанией такого уровня — значимый шаг, открывающий новые возможности применения “Инферит ИТМен” в банковском секторе. Уверен, наше решение станет надежной основой для технологических проектов финансовых организаций в рамках импортозамещения», — сказал Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).