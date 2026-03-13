Разделы

Wheelies разработал модель внедрения дронов в современную городскую инфраструктуру

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию интеграции автономных дронов в систему управления городской инфраструктурой. Модель предполагает переход от разрозненных ручных проверок к единой системе интеллектуального мониторинга. Среди ключевых сценариев использования — инспекция дорог, мостов, фасадов зданий, инженерных сетей, выявление несанкционированных свалок, оперативное реагирование в случае ЧС и контроль периметров. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Технология позволяет проводить регулярную инспекцию дорожного полотна с автоматическим выявлением дефектов покрытия, осуществлять мониторинг деформаций мостовых конструкций, контролировать состояние фасадов и кровель, диагностировать линии электропередачи и теплотрассы, а также выявлять несанкционированные свалки и нарушения периметра.

Оснащенные специализированным программным обеспечением и сенсорными модулями, дроны выполняют систематические вылеты по расписанию, собирают и обрабатывают данные, классифицируют объекты, отслеживают их движение, а также выполняют миссии в условиях без GPS. Концепция предусматривает развертывание дронопортов на ключевых инфраструктурных узлах города: вблизи транспортных развязок, мостов, объектов коммунального хозяйства и административных кластеров. Подобные станции в комбинации со специализированным ПО обеспечивают автоматический взлет, посадку, подзарядку и передачу данных без участия оператора.

Например, при плановой проверке городского участка дорог дроны автоматически пролетают заданный заранее маршрут, фиксируют ямы и трещины покрытия с точностью до миллиметра и передают данные в аналитическую систему. Внутри нее данные автоматически классифицируются, а оператор получает структурированный отчет с рекомендациями по ремонту и приоритетами реагирования. В случае чрезвычайной ситуации дрон может быть направлен к месту происшествия в течении нескольких минут, обеспечивая оперативный видеопоток и первичную оценку обстановки до прибытия служб.

Модель внедрения предполагает поэтапное масштабирование: от пилотных зон с ограниченным числом станций до покрытия целых муниципалитетов. Внедрение осуществляется через API с существующими системами городского управления, ситуационными центрами и платформами учета активов. Благодаря подобной системе формируется непрерывный поток данных, на основе которого можно переходить от реактивной модели эксплуатации к предиктивной.

«Ручные обходы дают фрагментарную картину и не обеспечивают непрерывность и точность данных. В это же время управление инфраструктурой требует постоянного мониторинга. Автономные устройства позволяют выявлять отклонения на ранней стадии и предотвращать инциденты. Для современных городов это становится новым стандартом эксплуатации дронов», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

На сегодняшний день такие решения позволяют автоматизировать часть рутинных процессов и перейти от точечных осмотров к регулярной и надежной аналитике. Городские службы будут получать не отдельные снимки, а структурированные отчеты, что существенно ускорит принятие решений и снизит риски аварийных ситуаций.

