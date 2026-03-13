Разделы

«МегаФон» запустил сеть в вологодском Устье

Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен жителям и гостям древнего села Устье на реке Кубена в Вологодской области. Инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона».

Новое телеком‑оборудование работает сразу в нескольких диапазонах, которые обеспечивает емкость сети и скорость интернета, а также отвечают за покрытие и передачу LTE‑сигнала, в том числе внутри зданий. Благодаря такому решению четыре тысячи сельчане и приезжие дачники могут пользоваться звонками VoLTE, оплачивать счета онлайн, и даже подключать устройства умного дома. Также цифровые улучшения коснулись еще поселка Высокое Усть-Кубинского, где проживает более 300 человек.

«За первые два месяца текущего года мы улучшили покрытие не только в Усть-Кубенском районе, но и в населённых пунктах Устюженского, Кадуйского и Белозерского районов. Доступ к сети позволит местным жителям оперативно связываться с экстренными службами и близкими, получать медицинские консультации, учиться и работать удалённо, пользоваться онлайн‑сервисами органов власти и банков, а также продавать и продвигать сельхозпродукцию через цифровые площадки. «МегаФон» продолжит инвестировать в развитие сетей и повышать надёжность покрытия в отдалённых населённых пунктах, чтобы каждый житель мог в полной мере пользоваться цифровыми услугами», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Устье расположено в 70 км к северо-западу от Вологды. Находится на берегу реки Кубена в месте впадения ее в Кубенское озеро. В прошлом село располагало двумя храмовыми комплексами, собственной торговой ярмаркой, а позже здесь открылись кирпичный, стекольный, маслобойный и лесопильный заводы. Сейчас здесь действуют библиотека, районная больница, спортивный комплекс, магазины, базы отдыха, есть собственный пляж и набережная.

