«Ростелеком» и Cosmos Hotel Group объединяют усилия в цифровизации гостиничного бизнеса

«Ростелеком» и федеральный гостиничный оператор Cosmos Hotel Group договорились о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий, услуг и сервисов для индустрии гостеприимства. Совместная реализация ИТ-решений будет способствовать цифровому развитию отечественного гостиничного сектора и поддержит рост внутреннего туризма в России.

Документ подписали Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», и Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group. В рамках сотрудничества компании планируют объединить усилия в развитии цифровой инфраструктуры для отелей, которая направлена на повышение качества обслуживания гостей, автоматизацию бизнес-процессов и внедрение современных ИТ-решений.

Первым этапом взаимодействия станет участие Cosmos Hotel Group в тестировании платформы «Цифровой отель», которую разрабатывает «Ростелеком». Это многофункциональная ИТ-система для автоматизации бизнес-процессов и управления гостиницей. Она позволяет интегрировать в единый цифровой контур системы управления инфраструктурой отелей, подключать облачные платформы для хранения данных, резервного копирования и обмена информацией, а также внедрять систему аналитики и комплексные решения по информационной безопасности.

В рамках долгосрочного сотрудничества «Ростелеком» также окажет содействие и поддержку в организации надежной и бесперебойной работы телеком-инфраструктуры сети отелей Cosmos, обеспечит построение внутренних сетей, техническое присоединение к современным каналам связи, поставку необходимого оборудования и постоянную техподдержку. Таким образом будут созданы условия для тестирования и внедрения новых сервисов в реальных условиях: это ускорит технологическую адаптацию и позволит опережать рыночные тренды. В частности, партнеры планируют исследовать и тестировать применение решений на базе ИИ.

Кроме того, компании уделят внимание совершенствованию цифровых навыков команд и обучению персонала, а также будут совместно запускать маркетинговые кампании и продвигать ИТ-решения в цифровых каналах коммуникации.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Опыт работы “Ростелекома” в индустрии гостеприимства показывает, что ключевым трендом в цифровизации этой отрасли является комплексный подход к внедрению технологий. В условиях растущей конкуренции и необходимости обеспечения высокого стандарта сервиса этот подход позволяет повысить операционную эффективность, улучшить клиентский опыт и укрепить позиции российских гостиниц на внутреннем и международном рынках. Кроме того, внедряя отечественные технологические решения, отельеры могут эффективно отвечать на вызовы импортозамещения. Я уверен, что цифровая трансформация, реализуемая в рамках сотрудничества с таким динамично развивающимся игроком рынка как Cosmos Hotel Group, не просто задаст новые отраслевые стандарты, но и будет содействовать развитию внутреннего туризма — одного из главных драйверов экономического роста и социальной стабильности».

Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group, отметил: «География развития Cosmos Hotel Group растет стремительными темпами: только за последние два года мы открыли 11 новых отелей и на разной стадии реализации находятся 60 объектов, которые будут поэтапно открываться к 2030 г. Поэтому вопрос цифровизации процессов — это неотъемлемая часть стратегии развития нашего бизнеса. Для нас также важно развивать ИТ-инфраструктуру на базе российского ПО, что гарантирует единый цифровой контур, скорость в передаче данных и информационную безопасность как в части бэк-офисных функций, так и внешних сервисов и ИТ-решений для гостей. Уверен, что совместные цифровые инициативы с компанией “Ростелеком” станут основой масштабирования и для других участников гостиничной отрасли».

