МТС обновила сеть в пригороде Красноярска

Цифровая экосистема МТС обеспечила сетью LTE еще четыре малых населенных пункта в окрестностях Красноярска. Доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха получили в общей сложности более 700 жителей Красноярского городского округа, а также Емельяновского и Козульского муниципальных округов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь МТС пришла в поселки Кедровый, Снежница и Каменный Яр, а также в деревню Вечерницы. Сеть LTE накрывает как жилые зоны, так и местные социальные объекты: школы, почтовые отделения, ФАПы и магазины. Сельчане могут пользоваться всеми цифровыми удобствами, работать и учиться удаленно, оформлять пособия в интернете, совершать покупки на маркетплейсах и смотреть сериалы онлайн.

Улучшение качества связи этой весной почувствуют также дачники, следующие на электричке до Зеледеево — на остановках Снежница и Щебеночный Завод. Цифровой комфорт обретут и автолюбители, которые прокладывают свой маршрут автодорогой до села Талое. Путешественники смогут обновлять онлайн-карты на навигаторе, обмениваться сообщениями и загружать музыкальные файлы, созваниваться по видеосвязи с родными.

«Прошлый год для наших связистов прошел под эгидой масштабного расширения сети 4G в Красноярском крае — мы запустили более 350 новых базовых станций и нарастили в регионе покрытие в общей сложности более чем на 10%. Не обошли вниманием как малые населенные пункты, так и туристические жемчужины: окрестности Красноярского и Тубинского водохранилищ, Баджейской и Большой Орешной пещер, восточный вход в нацпарк "Красноярские Столбы" и часть природного парка "Ергаки“. В этом году фокус на расширении сети как в Красноярске, так и его окрестностях», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.