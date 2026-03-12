Разделы

Функционал Arenadata QuickMarts расширил инструмент ADQM Notebook

Группа Arenadata продолжает развитие кластерной колоночной системы управления базами данных (СУБД) Arenadata QuickMarts, разрабатываемой на основе открытого проекта ClickHouse. Помимо продукта ADQM Control, позволяющего повысить эффективность эксплуатации кластеров ADQM, в рамках очередного релиза представлен новый инструмент — ADQM Notebook. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД на основе технологии ClickHouse, ставшей отраслевым стандартом для оперативной бизнес-аналитики на больших объемах данных. Продукт подходит компаниям, которым нужна быстрая аналитика, и может применяться в различных сферах бизнеса. Arenadata QuickMarts сертифицирован ФСТЭК России по требованиям к четвертому уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).

ADQM Notebook — это встроенное средство для работы с SQL-запросами. Оно устанавливается вместе с ADQM и не требует дополнительных компонентов или сторонних сервисов, достаточно открыть его в браузере.

ADQM Notebook превращает браузер в полноценную аналитическую среду: пользователи могут писать, запускать, визуализировать, профилировать свой SQL-анализ и делиться его шагами, не покидая кластер. Инструмент позволяет отслеживать выполнение запросов на узлах кластера и анализировать данные, а все результаты исследований можно передать коллегам одной ссылкой.

Помимо нового продукта, в релиз ADQM 25.8.16.34 внесены следующие изменения:

– Поддержка ОС Astra Linux 1.8.4. Добавлена поддержка актуальной версии российской ОС Astra Linux 1.8.4 с целью расширения возможности установки продуктов Arenadata на российские операционные системы в соответствии с требованиями заказчиков.

– Доработка сервисов. Улучшена скорость перезагрузки без рестарта сервисов ADQM, добавлены конфигурационные параметры Interserver listen host configuration и Listen host configuration для повышения удобства работы с кластером и контроля доступа к нему со стороны приложений.

– Доработка сервиса ADQMDB. Расширены конфигурируемые параметры сервиса ADQMDB, которые можно менять без рестарта кластера, что повышает гибкость управления и снижает время недоступности.

