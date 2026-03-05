Orion soft представила платформу HyperDrive для ускорения разработки и стандартизации динамической инфраструктуры

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft представил новый продукт — GitOps-платформу HyperDrive. Решение предназначено для автоматизации динамической инфраструктуры, ускорения разработки и стандартизации сопровождения ИТ-среды.

HyperDrive берет DevOps-процессы на себя и снимает зависимость от ручных действий и отдельных ИТ-специалистов. Платформа фиксирует целевое состояние инфраструктуры в коде и сама следит за его параметрами. Это означает, что изменения становятся безопасными и предсказуемыми, новые сервисы запускаются быстрее, а инфраструктура масштабируется без роста нагрузки на DevOps-команду или команду разработчиков. В результате заказчики получают не набор инструментов, а управляемую систему — с прозрачностью, контролем и гибкостью.

Платформа HyperDrive помогает компаниям стандартизировать динамическую инфраструктуру для процессов разработки, автоматизировать типовые задачи бизнеса по созданию новых ИТ-продуктов и ускорить Time-to-Market без увеличения штата и операционных рисков.

«HyperDrive — это решение, которое выросло из нашего собственного многолетнего опыта оптимизации процессов разработки и сопровождения информационных систем. Мы отлично понимаем, насколько критична гибкость и скорость вывода изменений в промышленную эксплуатацию. Внутри команды мы называем HyperDrive “ДНК динамической инфраструктуры”: платформа фиксирует ее целевое состояние, автоматически поддерживает порядок и позволяет управлять всей ИТ-средой как единой системой. Продукт закрывает запросы разработки под ключ, а не представляет из себя набор разрозненных компонентов, для поддержки которых нужна отдельная команда инженеров. Это отражает современные тренды и лучшие практики развития platform engineering в России», — отметил Павел Лавров, лидер продукта HyperDrive в Orion soft.

Отдельный акцент сделан на безопасности и соответствии требованиям регуляторов. Платформа поддерживает управление доступами, аудит, работу с секретами и сертификатами, что делает ее применимой в регулируемых отраслях, где SaaS-решения невозможны. HyperDrive поставляется как готовый продукт с поддержкой и гибкой кастомизацией. Решение может быть развернуто и введено в эксплуатацию в течение одного дня.

Платформа HyperDrive быстро и гибко масштабируется вместе с бизнесом — от пилотных внедрений до Enterprise-уровня, поддерживает сценарии резкого роста нагрузки и числа команд, а также работает с самыми распространенными провайдерами инфраструктуры (виртуализация, bare-metal, облачные сервисы).

Orion soft разработал HyperDrive как полноценную платформу для разработки, которая обеспечивает порядок в инфраструктуре, снижает зависимость от ручных действий и отдельных специалистов и упрощает процесс изменений.