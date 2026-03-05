Разделы

Компания NGR Softlab выпустила обновленную версию PAM Infrascope 25.2 с сертификатом ФСТЭК

Российский производитель ПО для информационной безопасности NGR Softlab сообщает о выпуске новой версии PAM Infrascope 25.2, сертифицированной ФСТЭК. Система отличается высокой производительностью и содержит ряд обновлений, упрощающих работу и усиливающих контроль привилегированного доступа. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Так, в 15 раз увеличено быстродействие системы при подключении к устройствам. В продукт добавлен новый модуль RDP-прокси на основе Linux, который позволяет подключаться к Windows-хостам с помощь любых нативных клиентов. Изменения в функционале управления сессиями RDP и SSH повысили удобство администрирования и безопасность системы.

Версия успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК, что позволило обновить существующий сертификат по четвертому уровню доверия, и может использоваться, в том числе, для управления привилегированным доступом в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры, таких как: ГИС первого уровня защищенности (приказ ФСТЭК № 117); объекты КИИ первого уровня защищенности (приказ ФСТЭК № 239); АСУ ТП первого уровня защищенности (приказ ФСТЭК № 31); ИС персональных данных первого уровня защищенности (приказ ФСТЭК № 21).

«Мы рады представить новую версию PAM Infrascope 25.2, прошедшую сертификацию ФСТЭК. Уверены, что использование нашего решения в компаниях и организациях разных секторов и, в том числе, ГИС и КИИ, позволит существенно повысить безопасность привилегированного доступа, а реализованные в PAM Infrascope 25.2 нововведения упростят процесс взаимодействия с конечными системами и сделают работу ИБ-служб более удобной и бесшовной», – сказал Дмитрий Симак, менеджер по продукту PAM Infrascope.

