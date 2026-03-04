Разделы

Якутяне могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности от МТС

МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и др. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

«В Якутии за прошлый год МТС заблокировала более 34,5 млн мошеннических вызовов. И мы постоянно совершенствуем алгоритмы, чтобы дать отпор новым способам и методам недоброжелателей. При этом, в борьбе с мошенниками, мы делаем ставку не только на технологии, но и на просветительскую деятельность. Уверен, наш новый курс станет еще одним полезным инструментом, чтобы научить россиян финансовой безопасности и оградить от неприятностей», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.

