Система Multifactor получила сертификат ФСТЭК России

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о том, что система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor успешно прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор»

Сертификат ФСТЭК — официальное признание соответствия продукта российским стандартам информационной безопасности. Документ свидетельствует о способности системы защищать конфиденциальные данные и обеспечивать высокий уровень безопасности в условиях растущих киберугроз.

ФСТЭК сертифицировала Multifactor как эффективную 2FA-систему, соответствующую четвертому уровню доверия и необходимым техническим условиям. Решение подходит для внедрения в организациях, предъявляющих максимальные требования к безопасности: в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности (согласно действующему постановлению №17 и новому регламентирующему документу №117, вводимому в действие с 1 марта 2026 г.); на объектах критически важной информационной инфраструктуры (КИИ), отнесенных к первой категории значимости (Федеральный закон №187-ФЗ, приказ ФСТЭК №239); в автоматизированных технологических системах управления, подлежащих защите до первого класса включительно (постановление ФСТЭК №31); в информационных системах обработки персональных данных, соответствующих первому уровню защищенности (постановление ФСТЭК №21).

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Это инструмент для надежной 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам. Решение включено в реестр российского ПО под № 7046. По данным на 2025 г., количество его пользователей превышает 700 тыс.

«Полученный сертификат открывает перед нашим продуктом широкие возможности для интеграции в государственные учреждения, коммерческие организации и корпоративные сети различного масштаба. Мы уверены, что Multifactor есть и будет надежным инструментом для защиты цифровой инфраструктуры любой компании. Благодарим Федеральную службу по техническому и экспортному контролю за доверие и проделанную работу по сертификации», — отметил Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».