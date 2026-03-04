Разделы

«Ростелеком» и «УГМК-Застройщик» объединят девелоперские проекты с цифровыми технологиями

«Ростелеком» и девелопер «УГМК-Застройщик» подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. Компании будут совместно прорабатывать подходы к формированию современной цифровой среды в рамках проектов строительства и комплексного развития территорий, реализуемых «УГМК-Застройщик», в том числе при реализации проекта редевелопмента бывшей промышленной территории завода «Уралмаш» (строительство жилых кварталов «Уралмаш. Первый»). Документ подписали вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко и генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут создание единой цифровой среды для жизни и бизнеса, а также поддержка малого и среднего предпринимательства через предоставление доступа к цифровым инструментам.

В рамках формирования современной цифровой среды и инфраструктуры в новых кварталах партнеры обеспечат условия для бесшовного доступа жителей и предпринимателей к цифровым услугам, среди которых связь, видеоаналитика, облачные инструменты и сервисы на базе искусственного интеллекта. Кроме того, сотрудничество включает проработку концепции «цифровых витрин» на первых этажах домов — технологичных визуальных решений, которые позволят малому и среднему бизнесу эффективно взаимодействовать с городской средой и повышать свою конкурентоспособность.

Для поддержки предпринимательства будут предусмотрены и разные форматы доступа к цифровым инструментам, упрощающим ведение бизнеса для арендаторов и собственников коммерческих помещений, от CRM и скоринга до аналитики трафика и роботизации рутинных процессов.

Отдельное внимание в рамках партнерства «Ростелеком» и «УГМК-Застройщик» уделят выработке подходов к оснащению объектов социального, культурного и спортивного назначения современными системами безопасности, связи и автоматизации.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома», сказал: «Малый и средний бизнес сегодня играет ключевую роль в формировании комфортных городских пространств. Особенно это важно для проектов редевелопмента, где застройщики прикладывают колоссальные усилия для развития территории и инвестируют в создание удобной и безопасной среды для жизни. Практика показывает, что жилые комплексы, в которых создание цифровой инфраструктуры включено в самые ранние этапы проектирования, позволяют застройщикам запускать максимально привлекательное рыночное предложение. Уверен, что сотрудничество “Ростелекома” и “УГМК-Застройщик” обеспечит эффективное развитие новых городских территорий, в частности, ускорит запуск коммерции в новых районах, что обеспечит как новые рабочие места, так и комфорт жителей».

Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик», отметил: «Для нас важно выстроить единую цифровую архитектуру новых жилых комплексов. Интеграция цифровых решений позволит сформировать современную комфортную среду для жителей и повысить инвестиционную привлекательность проекта “Жилые кварталы “Уралмаш. Первый”».

