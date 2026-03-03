На платформе университета «Иннополис» прошло профильное обучение администраторов «Колибри-АРМ»

В феврале завершился первый поток обучения по курсу повышения квалификации «Администратор Колибри-АРМ», который проходил в авторизованном учебном центре ICL Services на образовательной онлайн-платформе университета «Иннополис». Курс был направлен на подготовку сертифицированных специалистов по работе с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ» – системных администраторов, сетевых инженеров, а также руководителей ИТ- и ИБ-подразделений, отвечающих за внедрение и эксплуатацию решения в гетерогенной среде. В обучении приняли участие представители заказчиков и партнерских компаний. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Курс длительностью 32 академических ч был реализован в дистанционном формате. Программа охватывала полный цикл работы с системой — от развертывания и настройки до мониторинга и аналитики: в нее вошли модули по инвентаризации, управлению ПО, удаленному подключению, сканированию сети, управлению и обновлению ОС Windows и Linux, отчетности и контролю конфигураций управляемых устройств.

«Обучение проходило в малой группе, что позволило нам обеспечить индивидуальную проработку кейсов и пользовательских сценариев. Участники работали на реальном стенде «Колибри-АРМ», самостоятельно выполняли установку системы, настраивали роли и права доступа, управляли агентами, пакетами программного обеспечения, обновлениями и механизмами контроля конфигурации», — сказал руководитель команды разработки «Колибри-АРМ» Иван Трутнев.

«Для нас важно не только развивать функциональность продукта, но и формировать профессиональное сообщество администраторов «Колибри-АРМ». В условиях одновременной эксплуатации Windows и Linux именно уровень компетенций специалистов определяет устойчивость и управляемость ИТ-среды, — сказал Ильнур Ибрагимов, технический директор «Колибри-АРМ». — Курс позволяет специалистам пройти весь путь работы с системой на практике — от установки до настройки ролей и управления агентами».

Курс завершился итоговой аттестацией в форме тестирования, подтверждающей владение функциональностью системы и понимание ее архитектуры. Слушатели, успешно завершившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца с внесением сведений в федеральный реестр документов об образовании. Дополнительно была предусмотрена возможность получения сертификата от вендора.

В команде «Колибри-АРМ» отмечают, что обучение планируется проводить на регулярной основе: в настоящее время формируется группа следующего потока. В дальнейшем программа будет расширена дополнительными техническими модулями и новыми форматами проведения.