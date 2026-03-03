Разделы

МТС запускает для кировчан бесплатный курс по кибербезопасности

МТС объявила о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет кировчанам всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

«Для нас важно не просто обеспечивать жителей Кировской области связью и интернетом, но и делать их цифровую жизнь по-настоящему безопасной. Всего за год наши умные алгоритмы отразили 21 миллион подозрительных звонков. Но мы идем дальше. Новый бесплатный курс — это наш способ научить кировчан видеть угрозы даже там, где их не может заблокировать автомат. Чтобы каждый житель региона чувствовал себя уверенно, общаясь по телефону или путешествуя по интернету», – отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Помимо развития технологий, МТС уделяет большое внимание и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.

