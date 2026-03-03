БСВВ (BIOS) от российской компании Amur внесена в реестр Минцифры

БСВВ (BIOS) от российской компании Amur внесена в реестр Минцифры. Наличие отечественной БСВВ (BIOS) является одним из распространенных требований, которые указывают заказчики из государственного сектора в тендерах. Таким образом регистрация в реестре Минцифры открывает более широкие возможности для реализации проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Amur.

Использование российской БСВВ направлено на достижение следующих основных целей: снижение рисков, связанных с наличием потенциальных уязвимостей, минимизация вероятности наличия скрытых шпионских модулей («закладок») и усиление контроля над работой оборудования.

Наличие руссифицированной БСВВ – одна из составляющих стратегии глубокой локализации, которой придерживается Amur при создании своих продуктов. Поэтому компания производит свои матплаты, программное обеспечение к ним, а также развивает НИОКР.

ПО распространяется исключительно в составе ИТ-решений Amur, в конфигурациях ПК «Нарвал», мини-ПК «Финвал» и моноблоков «Тигр».

Денис Горбунов, генеральный директор Amur: «Наличие собственного низкоуровневого ПО позволяет нам обеспечивать полный контроль над конфигурацией платформы и процессом передачи управления ОС. Но главное — такие решения формируют технологический суверенитет. Выпуская ПК и моноблоки с собственной прошивкой, мы расширяем окно возможностей для кооперации между российскими разработчиками «железа» и «софта». Это не просто импортозамещение — это создание замкнутого цикла доверенных ИT-продуктов для корпоративной и государственной инфраструктуры».