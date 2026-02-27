Разделы

Okko использовал облачные мощности Cloud.ru для трансляции Зимней олимпиады

Cloud.ru предоставил онлайн-кинотеатру Okko облачные инфраструктуру и сервисы, чтобы обеспечить стабильную трансляцию Зимних Олимпийских Игр 2026.

Особенность трансляции спортивных мероприятий — в резких всплесках пользовательского трафика, которые в некоторые моменты могут в 3-5 раз превышать обычную нагрузку на инфраструктуру онлайн-кинотеатра. За соревнованиями в прямом эфире следили около 8 млн зрителей. В пике единовременное число зрителей трансляций составляло более 1,5 млн человек. Общее время смотрения Олимпийских игр составило более 28 млн часов.

Для балансировки трафика Okko перенес собственные backend-сервисы на резервную инфраструктуру в частном облаке на базе VMware. В результате онлайн-кинотеатр получил доступ к выделенным узлам виртуализации, СХД, GPU-кластерам и сетевому оборудованию для создания гибридной геораспределенной ИТ-инфраструктуры.

«Стабильная работа платформы вне зависимости от нагрузки — главная задача для команды сервиса. Облако дало нам возможность быстро получить дополнительные мощности и гарантировать доступность контента для пользователей. Плюс, нам удобно пользоваться GPU часть времени и платить только за использованные ресурсы», — сказал директор по техническому развитию Okko Иван Карев.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

«Олимпиада — это демонстрация мастерства, силы духа и воли к победе, к ней всегда приковано внимание миллионов зрителей. Мы были рады сыграть в одной команде с Okko и стать причастными к этому значимому для страны и мира событию. Облачные решения Cloud.ru помогли справиться с высокими нагрузками в режиме реального времени и позволить миллионам зрителей наслаждаться главным спортивным событие года», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

В планах Okko — расширять систему георезервирования, а также перенести в облако аналитическую инфраструктуру и настроить автоматическое масштабирование для работы с данными.

